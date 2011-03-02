به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از توقف تیمش در ورزشگاه آزادی تهران برابر السد قطر در نشست خبری پس از این بازی گفت: بازی بسیار خوبی را از سوی دو تیم شاهد بودیم. من قبل از این دیدار هم پیش بینی کرده بودم السد حریف سرسختی برای ما خواهد بود و دیدید که تیم قدرتمندی بود.

وی ادامه داد: استقلال شروع خوبی در بازی داشت و توانست با حمایت تماشاگرانش تسلط کافی بر بازی داشته باشد. ما می توانستیم در همان نیمه اول کار را تمام کنیم و با دو گل اختلاف به رختکن برویم اما متاسفانه به این مهم نرسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه تصریح کرد: در نیمه دوم تیم السد بر تعداد مهاجمان افزود و سعی کرد نبض بازی را در دست گرفته و بر ما تسلط پیدا کند. متاسفانه مسائل حاشیه‌ای باعث از دست رفتن تمرکز بازیکنان تیم شد و بالاجبار عقب نشینی کردیم و همین مساله باعث شد السد فشار بیشتری روی تیم ما بیاورد.

پرویز مظلومی ادامه داد: بر اثر یک اشتباه در لحظات پایانی گل خوردیم و متاسفانه دو امتیاز حساس این دیدار را از دست دادیم. در بازی های لیگ قهرمانان آسیا همانند دور رفت لیگ برتر اندکی کاستی داشتیم و شروع خوبی نداشتیم اما امیدواریم در ادامه مسابقات و در بازی های آینده نتایج مطلوبی کسب کنیم.

مظلومی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در مورد تغییرات متوالی در ترکیب استقلال در هر بازی گفت: ما از داشته های خود استفاده می کنیم و باید این را در نظر بگیرد که استقلال هر پنج روز یکبار مسابقه مهمی در لیگ، لیگ قهرمانان و جام حذفی پیش رو دارد و باید از همه داشته هایش بهترین استفاده را ببرد.

وی در ادامه به مسابقات لیگ برتر اشاره کرد و گفت: ما یکشنبه آینده بازی سختی با مس کرمان داریم و مجبور هستم تغییراتی را در ارنج تیم ایجاد کنم زیرا ما در سه جام مبارزه می کنیم و اگر بخواهیم از تعدادی بازیکن بصورت مرتب استفاده کنیم قطعا بدن آنها تحلیل خواهد رفت.

وی در مورد بی انگیزه بودن خط دفاعی تیمش گفت: در این چند وقت بارها به من گفته شده است بازیکنان خط دفاعی با توجه به اینکه هیچوقت تعویش نمی شوند، انگیزه خود را از دست داده و اشتباهات زیادی دارند. وقتی خط دفاعی به هماهنگی کامل می رسد به نظر شما می توان تغییری در آن ایجاد کرد؟

مظلومی در مورد اینکه چرا زودتر برهانی را تعویض نکرد اظهار داشت: من از عملکرد برهانی راضی هستم. وی در طول 75 دقیقه تلاش زیادی کرد و عملکرد رضایت بخشی داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که با توجه به این تساوی آیا استقلال می تواند از گروهش صعود کند گفت: برای هر دیدار برنامه خاصی خواهیم داشت و این شروع کار است. در دیدار باربر السد هدفمان کسب سه امتیاز بود که متاسفانه بر اثر اشتباه آن را از دست دادیم اما تلاش می کنیم در دیدارهای آینده با پیروزی زمین را ترک کنیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و السد قطر در نخستین هفته از نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسید.