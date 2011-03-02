به گزارش خبرنگار مهر، می‎گویند "سال که نکوست از بهارش پیداست" اما همیشه هم اینگونه نیست چون بهار امسال بسکتبال با قهرمانی آغاز شد اما این قهرمانی تا امروز که بسکتبال تنها یک آزمون دیگر دارد تا رسیدن به بهاری دیگر پیش رو دارد، به هیچ قهرمانی دیگری ختم نشد.

سال جاری با قهرمانی مهرام آغاز شد. این تیم در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه‏های آسیا همه حریفان خود را شکست داد و برای دومین بار متوالی با کسب عنوان نخست آسیا سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را از آن خود کرد. اما این عنوان آسیایی و سهمیه جهانی توسط هیچ تیم دیگری تکرار نشد.

بعد از این قهرمانی مهرام، دیگر نمایندگان کشورمان در قالب تیم‎های نوجوانان، جوانان و تیم ملی در مسابقات مختلف بین‎المللی شرکت کردند اما هیچ عنوان و مدال دیگری نصیب کشورمان نشد به جز نایب قهرمانی زیر 15 ساله‎های غرب آسیا و مدال برنز بازی‎های آسیایی که در دوره پیشین این بازی‎ها هم از آن بسکتبال ایران شده بود.

البته تیم ملی بسکتبال در شرایطی در بازی‎های آسیایی شرکت کرد که صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی و ارسلان کاظمی را در اختیار نداشت. با این حال و باوجودیکه دیگر تیم‎ها ترکیب کامل خود را در اختیار داشتند، اجازه نداد از رده پیشینش سقوط کند. به همین دلیل این درجا زدن تیم ملی در بازی‎های آسیایی از نظر خیلی‎ها نوعی موفقیت تلقی می‎شود. مانند عباس آقاکوچکی که خود در بازی‎های آسیایی دوحه در کنار "اونیکا" مربی تیم ملی بود.

آقاکوچکی به خبرنگار مهر گفت: "شرایط تیم ملی در گوانگجو خاص بود. ترکیب بسکتبال برای هر بازی با 5 بازیکن بسته می‌شود یعنی اینکه هر یک از آنها 20 درصد تیم ملی هستند. وقتی سه بازیکن اصلی نیستند یعنی نیمی از قوای تیم را در اختیار نداریم. با این حال بازیکنان توانستند مقام دوره قبل را تکرار کنند. با توجه به بضاعت تیم ملی نتیجه به دست آمده خیلی خوب بود. این نتیجه را باید در کنار موفقیت های بسکتبال قرار داد".

در هر صورت مسابقات باشگاه‌های آسیا، زیر 15 سال غرب آسیا و بازی‎های آسیایی تنها رویدادهایی بودند که نمایندگان کشورمان حضور در آنها را با مدال آوری تمام کردند. وگرنه در سایر رقابت‎ها، تیم‎های بسکتبال کشورمان نه تنها مدال نیاوردند بلکه در دفاع از عنوان‎های پیشین خود هم ناکام بودند!

تیم جوانان کشورمان با وجودیکه مدافع عنوان قهرمانی آسیا بود نتوانست در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا از عنوان پیشین خود دفاع کند و بدتر از آن اینکه با شکست مقابل چین‎تایپه در دیدار رده‎بندی سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را هم از دست داد.

امسال عنوان قهرمانی ایران در سومین دوره مسابقات جام استانکوویچ فیباآسیا نیز تکرار نشد. البته با این توجیه که تیم "ب" کشورمان در این رقابت‎ها شرکت داشت و به همین دلیل بود که شاگردان محمد کسایی‎پور از صعود به جمع چهار تیم برتر بازماندند و در نهایت ششم شدند!

مسابقات قهرمانی جهان (ترکیه) رویدادی بود که تیم ملی کشورمان برای نخستین بار در آن شرکت داشت و به همین دلیل کسب مدال و عنوان از این رقابت‎ها در تصور هیچ کس گنجانده نمی‎شد. ملی‏پوشان کشورمان در این مسابقات عملکرد قابل قبولی داشتند حداقل به این دلیل که طبق انتظارات تونس را شکست دادند و مقابل برزیل، آمریکا، کرواسی و اسلوونی هم رضایت بخش کار کردند.

نتایج به دست آمده از حضور نمایندگان ایران در رقابت‌های بین‎المللی مختلف سال جاری به شرح زیراست:

* قهرمانی مهرام در بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا (خردادماه - قطر)

* عنوان ششمی تیم "ب" ایران در سومین دوره مسابقات جام استانکوویچ فیبا آسیا (مردادماه - لبنان)

* عنوان نوزدهمی تیم ملی ایران در شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان (شهریورماه - ترکیه)

* عنوان چهارمی تیم کشورمان در بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال جوانان (زیر 18 سال) آسیا (مهرماه - یمن)

* نایب قهرمانی ایران در مسابقات بسکتبال زیر 15 سال غرب آسیا (مهرماه - تهران)

* عنوان سومی تیم ملی ایران در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی (آبان و آذرماه - چین)

با توجه به این نتایج و اگر مدال آوری و پیشروی بدون نزول و سقوط ملاکی برای ارزیابی فدراسیون‌ها و مدیران آنها باشد نمی‌توان بسکتبال را در زمره فدراسیون‎های پیشرو قرار داد. به هر حال بسکتبال سال گذشته با 9 مدال آسیایی و دو سهمیه جهانی که گرفت کاملا موفق جلوه کرد اما امسال ...

تیم ملی بسکتبال در مسابقات جهانی با کسب یک پیروزی و متحمل شدن چهار شکست در رده نوزدهم قرار گرفت

بسکتبالی‌ها امسال نتوانستند از همه رویدادها سربلند خارج شوند اما رئیس آنها از آزمون مهمی که داشت با سربلندی قاطع و البته حاشیه بیرون آمد. 21 تیرماه مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال برگزار شد و محمود مشحون در کنار تنها رقیبش با 42 رای موافق برای چهار سال دیگر رئیس ماند. دو رای دیگر این مجمع سفید بود و به حسن میرزاآقابیک تعلق نگرفت چون پیش از آغاز مجمع حمید سجادی که ریاست آن را بر عهده داشت حضور میرزاآقابیک در مجمع را منوط به داشتن رضایت‎نامه از سازمان تربیت بدنی و رئیس این سازمان دانست. چرا آقابیک کارمند سازمان به حساب آمد. به همین دلیل میرزاآقابیک پس از اعلام رسمی برنامه‌های خود و اشاره به صحبت‌های مطرح شده از سوی سجادی اعلام کرد که از حضور در مجمع کناره گیری نمی‌کند اما اجازه کسب رای هم ندارد.

بسکتبال ایران امسال به هر دلیل و توجیهی برخی قهرمانی‌ها را از دست داد و در برخی رده‌ها درجا زد. با این حال نمی‌توان با قاطعیت گفت که این رشته از جمع موفق‌ها فاصله گرفته است اما به هر حال جایگاه مقبول بسکتبال که از سال 2007 و بعد از اولین قهرمانی در آسیا و المپیکی شدن شکل گرفت، در معرض خطر است. امسال ثابت شد که حفظ قهرمانی به مراتب سخت‌تر است.

با این اوصاف آیا می‌توان اطمینان داشت که فردا و فرداهای دورتر بسکتبال با قهرمانی‎های دیگر تامین شود؟ به خصوص اینکه برخلاف موفقیت‌های پایه‌ای طی سال‎های گذشته امسال عملکرد جوانان خارج از انتظار بود چون تردیدهایی که در پشتوانه سازی وجود داشت رنگ و بوی بیشتری از واقعیت به خود گرفته است.

البته حضور برخی جوانان در لیگ جاری امیدوار کننده است به شرطی که حمایت از آنها برای رشد بیشتر تا ورود به تیم ملی ادامه پیدا کند. به هر حال "بقا" در هر حالتی مهمترین فاکتور است و این لیگ و جوانان آن هستند که می‎توانند پشتوانه‎ای قابل اتکا برای آینده بسکتبال باشند.