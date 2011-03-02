به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان مدیر قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران با بیان این مطلب گفت: دومین کنفرانس بینالمللی «معماری و سازه» با 13 محور در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت و سومین کنفرانس ملی«سازههای فضاکار» با 18 محور در تاریخ 27 و 28 اردیبهشت سال آینده با حضور صاحبنظران برجسته ملی و بینالمللی به همراه معماران، مهندسان و دانشجویان در دانشگاه تهران برگزارمیشود.
وی درباره برنامههای جانبی این دو رویداد بزرگ علمی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد مشارکت و تعامل بیشتر میان دستاندرکاران صنعت، متخصصان، محققان و دانشجویان برنامههایی همراه با برگزاری این کنفرانسها در نظرگرفته شده که شامل 4روز نمایشگاه، 20 کارگاه تخصصی و 4 مسابقه دانشجویی و تخصصی با موضوع معماری و سازههای فضاکار است.
رئیس دانشکده معماری دانشگاه تهران در ادامه با بیان این که شورای راهبردی کنفرانس ها با حضور 65 سازمان ، نهاد و دانشگاه تشکیل شده به هدف اصلی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران که همان« پیوند صنعت و دانشگاه» است، اشاره کرد و گفت:کنفرانس« معماری و سازه» و« سازه های فضا کار» فرصت بسیار مناسبی برای افرایش حضور بخش خصوصی است تا در این فضا متخصصان صنعت و دانشگاه به بازبینی نحوه همکاری های دوجانبه خود بپردازند.
مظاهریان با اشاره به زمانبندی ثبتنام دو کنفرانس مذکور اظهار داشت: ثبت نام اینترنتی کنفرانسهای معماری و سازه و سازههای فضاکار از چندی پیش آغاز شده و تا 15 اردیبهشت 1390 ادامه دارد. همچنین داوطلبانی که تا 15 فروردین ماه اقدام به ثبتنام اینترنتی کنند، از 35 تا 40 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
وی با تصریح این که هدف اصلی برگزاری این دو کنفرانس، تبادل نظر و برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی ایران و جهان است، افزود: حضور صاحبنظران 12 کشور مختلف دنیا در این کنفرانسهای ، فرصت بینظیری را برای ارائه جدیدترین مسائل آموزشی، فناوریهای روز دنیا و گسترش فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه معماری و سازه فراهم خواهد کرد.
قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران به عنوان برگزار کننده دومین کنفرانس بینالمللی«معماری و سازه» و سومین کنفرانس ملی« سازههای فضاکار» یکی از موفق ترین قطبهای علمی کشور است که برای اولین بار در سطح جهانی موضوع معماری و سازه را تحت عنوان کنفرانسی در سال 1386 مطرح کرد که مورد توجه جوامع معماری و مهندسی سازه در جهان قرار گرفت.
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