به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان مدیر قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران با بیان این مطلب گفت: دومین کنفرانس بین‌المللی «معماری و سازه» با 13 محور در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت و سومین کنفرانس ملی«سازه‌های فضاکار» با 18 محور در تاریخ‌ 27 و 28 اردیبهشت سال آینده با حضور صاحب‏نظران برجسته ملی و بین‏المللی به همراه معماران، مهندسان و دانشجویان در دانشگاه تهران برگزارمی‏شود.

وی درباره برنامه‏های جانبی این دو رویداد بزرگ علمی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد مشارکت و تعامل بیشتر میان دست‏اندرکاران صنعت، متخصصان، محققان و دانشجویان برنامه‏هایی همراه با برگزاری این کنفرانس‏ها در نظرگرفته شده که شامل 4روز نمایشگاه، 20 کارگاه‏ تخصصی و 4 مسابقه دانشجویی و تخصصی با موضوع معماری و سازه‏های فضاکار است.

رئیس دانشکده معماری دانشگاه تهران در ادامه با بیان این که شورای راهبردی کنفرانس ها با حضور 65 سازمان ، نهاد و دانشگاه تشکیل شده به هدف اصلی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران که همان« پیوند صنعت و دانشگاه» است، اشاره کرد و گفت:کنفرانس« معماری و سازه» و« سازه های فضا کار» فرصت بسیار مناسبی برای افرایش حضور بخش خصوصی است تا در این فضا متخصصان صنعت و دانشگاه به بازبینی نحوه همکاری های دوجانبه خود بپردازند.

مظاهریان با اشاره به زمان‎بندی ثبت‏نام دو کنفرانس مذکور اظهار داشت: ثبت نام اینترنتی کنفرانس‏های معماری و سازه و سازه‏های فضاکار از چندی پیش آغاز شده و تا 15 اردیبهشت 1390 ادامه دارد. همچنین داوطلبانی که تا 15 فروردین ماه اقدام به ثبت‏نام اینترنتی کنند، از 35 تا 40 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

وی با تصریح این که هدف اصلی برگزاری این دو کنفرانس، تبادل نظر و برقراری ارتباط با دانشگاه‏ها و مراکز علمی ایران و جهان است، افزود: حضور صاحبنظران 12 کشور مختلف دنیا در این کنفرانس‏های ، فرصت بی‏نظیری را برای ارائه جدید‏ترین مسائل آموزشی، فناوری‏های روز دنیا و گسترش فعالیت‏های تحقیقاتی در زمینه معماری و سازه فراهم خواهد کرد.

قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران به عنوان برگزار کننده دومین کنفرانس بین‌المللی«معماری و سازه» و سومین کنفرانس ملی« سازه‌های فضاکار» یکی از موفق ترین قطب‏های علمی کشور است که برای اولین بار در سطح جهانی موضوع معماری و سازه را تحت عنوان کنفرانسی در سال 1386 مطرح کرد که مورد توجه جوامع معماری و مهندسی سازه در جهان قرار گرفت.