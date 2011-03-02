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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۵

دومین کنفرانس بین‌المللی "معماری و سازه" برگزار می‌شود

دومین کنفرانس بین‌المللی "معماری و سازه" و سومین کنفرانس ملی "سازه‌های فضاکار" در روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال 1390 برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان مدیر قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران با بیان این مطلب گفت: دومین کنفرانس بین‌المللی «معماری و سازه» با 13 محور در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت و سومین کنفرانس ملی«سازه‌های فضاکار» با 18 محور در تاریخ‌  27 و 28 اردیبهشت سال آینده با حضور صاحب‏نظران برجسته ملی و بین‏المللی به همراه معماران، مهندسان و دانشجویان در دانشگاه تهران برگزارمی‏شود.

وی درباره برنامه‏های جانبی این دو رویداد بزرگ علمی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد مشارکت و تعامل بیشتر میان دست‏اندرکاران صنعت، متخصصان، محققان و دانشجویان برنامه‏هایی همراه با  برگزاری این کنفرانس‏ها در نظرگرفته شده که شامل 4روز نمایشگاه، 20  کارگاه‏ تخصصی و 4 مسابقه دانشجویی و تخصصی با موضوع معماری و سازه‏های فضاکار است.

رئیس دانشکده معماری دانشگاه تهران در ادامه با بیان این که شورای راهبردی کنفرانس ها با حضور 65 سازمان ، نهاد و دانشگاه تشکیل شده به هدف اصلی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران که همان« پیوند صنعت و دانشگاه» است، اشاره کرد و گفت:کنفرانس« معماری و سازه» و« سازه های فضا کار» فرصت بسیار مناسبی برای افرایش حضور بخش خصوصی است تا در این فضا متخصصان صنعت و دانشگاه به بازبینی نحوه همکاری های دوجانبه خود بپردازند.

مظاهریان با اشاره به زمان‎بندی ثبت‏نام دو کنفرانس مذکور اظهار داشت: ثبت نام اینترنتی کنفرانس‏های معماری و سازه و سازه‏های فضاکار از چندی پیش آغاز شده و تا 15 اردیبهشت 1390 ادامه دارد. همچنین داوطلبانی که تا 15 فروردین ماه اقدام به ثبت‏نام اینترنتی کنند، از 35 تا 40 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

وی با تصریح این که هدف اصلی برگزاری این دو کنفرانس، تبادل نظر و برقراری ارتباط با دانشگاه‏ها و مراکز علمی ایران و جهان است، افزود: حضور صاحبنظران 12 کشور مختلف دنیا در این کنفرانس‏های ، فرصت بی‏نظیری را برای ارائه جدید‏ترین مسائل آموزشی، فناوری‏های روز دنیا و گسترش فعالیت‏های تحقیقاتی در زمینه معماری و سازه فراهم خواهد کرد.

قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران به عنوان برگزار کننده دومین کنفرانس بین‌المللی«معماری و سازه» و سومین کنفرانس ملی« سازه‌های فضاکار» یکی از موفق ترین قطب‏های علمی کشور است که برای اولین بار در سطح جهانی موضوع معماری و سازه را تحت عنوان کنفرانسی در سال 1386 مطرح کرد که مورد توجه جوامع معماری و مهندسی سازه در جهان قرار گرفت.

کد مطلب 1264987

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