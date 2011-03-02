سرنوشت فیسبوک در پرده ابهام/ امپراطوری سعودی 150 میلیارد دلار می دهد!

روز دوشنبه خبرگزاری ابنا (اهل بیت) در خبری از پیشنهاد 150 میلیارد دلاری پادشاه عربستان به مالک فیسبوک برای خرید این شبکه اجتماعی خبر داد. البته این خبر از سوی رسانه های دیگری چون "فایننشال پست" نیز پوشش داده شده بود.

به نوشته این خبرگزاری هدف از این پیشنهاد آن بود تا عربستان از کشیده شدن دامنه انقلابهای فیسبوکی به این کشور جلوگیری کند.

در انقلاب کشورهای عربی که از ژانویه سال جاری و از تونس آغاز شد فیسبوک نقشی تاثیر گذار در آنها داشت تا جائی که خیزش مردم عرب به انقلاب فیسبوکی مشهور شد. از همین رو می توان گفت که با توجه به شباهت حکومت عربستان به حکومت های مصر و لیبی و تونس احتمال خیزش مردم این کشور علیه خاندان سلطنتی آل سعود نیز چندان دور از ذهن نیست و برای این کار فیسبوک یک وسیله ارتباطی مناسب محسوب می شود. ابنا همچنین اعلام کرده بود که در تاریخ 25 ژانویه سال جاری میلادی دیداری میان پادشاه عربستان و زوکربرگ انجام شد و در این دیدار مالک فیسبوک به آل سعود وعده داد که اجازه ندهد صفحه ها و پیامهای ضد پادشاهی عربستان در این شبکه اجتماعی ورود پیدا کنند. ابنا همچنین اعلام کرده بود که در تاریخ 25 ژانویه سال جاری میلادی دیداری میان پادشاه عربستان و زوکربرگ انجام شد و در این دیدار مالک فیسبوک به آل سعود وعده داد که اجازه ندهد صفحه ها و پیامهای ضد پادشاهی عربستان در این شبکه اجتماعی ورود پیدا کنند.



گفته می شود پادشاه عربستان پیشنهاد خرید فیسبوک را بنا بر توصیه رسانه یهودی-امریکایی "گلدمن ساخس" ارائه کرده بود و هر چند مشاوران پادشاه گفته بودند که نباید برای خرید فیسبوک بیش از یک میلیارد دلار هزینه کرد اما با این وجود ملک عبدالله پیشنهاد 150 میلیارد دلاری را به زوکربرگ ارائه کرد.

در همین رابطه عصر روز گذشته یکی از اعضای خاندان سلطنتی عربستان در تماس با خبرگزاری آلمان، اخبار منتشر شده درباره پیشنهاد خرید فیسبوک از سوی ریاض را تکذیب کرد.

به فرض درست بودن خبر پیشنهاد خرید فیسبوک از سوی عربستان این پرسش مطرح می شود که چرا حکومت ریاض حاضر شده برای در اختیار گرفتن چنین شبکه ای مبلغ بارو نکردنی 150 میلیارد دلار را پیشنهاد بدهد؟

پاسخ این است که با توجه به توسعه رسانه ها بویژه رسانه های سایبر در جهان و استقبال مردم از شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و تویتر، امروزه در کمتر از یک دقیقه می توان یک پیام را به سراسر جهان مخابره کرد و کاربران اینترنتی نیز با انتشار این خبر و به اشتراک گذاشتن آن وضعیتی را به وجود می آورند که کمتر اتفاقی در جهان باقی می ماند که کسی از آن مطلع نشود.

در این راه فیسبوک بیش از هر رسانه سایبر دیگری نقش ایفا می کند و در انقلاب کشورهای عربی که از ژانویه سال جاری و از تونس آغاز شد فیسبوک نقشی تاثیر گذار در آنها داشت تا جائی که خیزش مردم عرب به انقلاب فیسبوکی مشهور شد. از همین رو می توان گفت که با توجه به شباهت حکومت عربستان به حکومت های مصر و لیبی و تونس احتمال خیزش مردم این کشور علیه خاندان سلطنتی آل سعود نیز چندان دور از ذهن نیست و برای این کار فیسبوک یک وسیله ارتباطی مناسب محسوب می شود.

در میزان کارآیی فیسبوک برای اطلاع رسانی همین بس که در سال ۲۰۱۰ فیسبوک در عنوان بیشترین صفحه بازدید شده در وب ، از گوگل پیشی گرفت که البته موضوع غافلگیر کننده ‌ای نبود . فیسبوک با ۶۰۰ میلیون عضو در حال رشد و بیش از 100000 کاربر آنلاین، روش استفاده مردم از وب و شیوه ارتباط با دیگران را تغییر داده است.

در مورد نفوذ فیسبوک در کشورهای جهان، وضعیت سایر کشورهای عربی با در نظر گرفتن میزان جمعیت نیز تفاوت چندانی با عربستان ندارد به نحوی که هم اکنون دو میلیون و 300 هزار نفر از مردم عربستان عضو شبکه فیسبوک هستند، این تعداد در مصر سه میلیون و 400 هزار نفر، در لیبی 150 هزار نفر، بحرین 220 هزار نفر، عمان 160 هزار نفر و در تونس یک میلیون و 600 هزار نفر است.