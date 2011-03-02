مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب با بیان اینکه اینگونه رفتارها به هیچ وجه شایسته تیم های ورزشی و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نبوده و نیست تصریح کرد: مسئولان فوتبال عربستان منتظر واکنش متقابل ایران باشند و همین رفتار را در مسابقه برگشت نسبت به اعضا و بازیکنان تیم الاتحاد اعمال خواهیم کرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال یادآورشد: انگشت نگاری و معطلی چندین ساعته در فرودگاه جده درحالی اتفاق افتاده که مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان در جریان ورود تیم پرسپولیس قرار داشتند و می بایست تمهیدات لازم برای ورود شایسته تیم پرسپولیس را انجام می دادند که متاسفانه این همکاری با تیم پرسپولیس انجام نشد.

وی با تاکید براینکه این موضوع را قطعا به AFC گزارش خواهیم کرد، اظهار داشت: با وجود اینکه شاید انگشت نگاری جزو قوانین داخلی کشور عربستان باشد ولی معطلی چندین ساعته در فرودگاه و خستگی بازیکنان هیچ توجیه منطقی ندارد و امیدوارم مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان پاسخ موجهی برای این رفتارشان داشته باشند.

نبی اضافه کرد: منتظر بازگشت تیم پرسپولیس از عربستان و ارائه گزارش آقای کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس نسبت به رفتار مسئولان فرودگاه جده عربستان هستیم تا نسبت به انجام رفتار مقابل به مثل عربها برای بازی برگشت تصمیم گیری کنیم.

تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار از فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه مهمان تیم الاتحاد عربستان خواهد بود. این دیدار در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد.