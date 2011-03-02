شیوه بودجه ریزی در دولت نهم و دهم از حالت چانه زنی خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان، افزود: بر این اساس لازم است کارگروه و کمیته ها به دنبال تبیین و تدوین برنامه های کاربردی با خروجی مشخص برای ارتقای بهبود وضعیت بانوان و خانواده ها باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: رویکرد و شیوه برنامه ریزی در حوزه امور بانوان و خانواده باید تغییر کند و مبتنی بر فعالیتهای عملی و کاربردی باشد.

وی تاکید کرد: باید اولویت و مخاطب اصلی در برنامه ها خانواده ها باشند چراکه بنیان و اساس شکل گیری جامعه سالم، بستگی به نحوه رشد و نمو تربیتی، اخلاقی و رفتار فرزندان در محیط خانه و خانواده دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه خانواده محوریت پرورش و تربیت فرزندان را دارد، افزود: پدر و مادر باید در خانه بسیاری از عادتها و رفتارهایی را که در تربیت فرزندان موثر است به خوبی رعایت کنند.

نوذری یاد آور شد: چون بانوان نقش حیاتی و حساسی علاوه بر امور خانه و تربیت فرزندان دارند و در خارج از خانه در عرصه های علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش ایفا می کنند، باید در تدوین برنامه ها به این جنبه از فعالیتها نیز اهتمام کامل داشت.

وی بیان داشت: غالب برنامه ها باید این رویکرد را داشته باشند که چهره زن مسلمان را به عنوان یک الگو به جهانیان معرفی کند و برنامه های نامیمون استکبار جهانی و تفکرات غرب زدگی که گمراه کردن زنان را دستاویز قرار داده اند، خنثی سازد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تقویت فرهنگ کار و تلاش را از دیگر اهداف برنامه ها در حوزه بانوان عنوان کرد و گفت: امروز 60 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بانوان هستند و حضور چشمگیر آنها در عرصه اقتصادی و تولیدی بسیار ضروری است.