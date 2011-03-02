جدال برای عنوان دومی لیگ/ دیدار صدرنشین و قعرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شرایطی در شهرهای شهرکرد، کرمان، کازرون، اصفهان و تهران پیگیری می‌شود که برد و باخت نماینده اصفهان و سبزوار می تواند سرنوشت تیم دوم و سوم جدول را در نیم فصل رقم بزند.

در مهمترین دیدار این هفته تیم ذوب آهن اصفهان میزبان تیم تعاونی ثامن الحجج سبزوار است. در این مسابقه دیدنی و حساس نمایند اصفهان به دنبال کسب پیروزی در خانه است تا بتواند به این ترتیب فاصله خود را با رقبا بیشتر کرده و به حفظ عنوان دومی بیاندیشد. اما تیم سبزوار که این روزها به بردهای خوبی می رسد تنها با داشتن یک اختلاف امتیاز تنها به فکر پیروزی در این میدان سخت است.

سبزواری‌ها اگر بتوانند از این مسابقه پیروز دربیایند عنوان دومی لیگ را در نیم فصل از آن خود کرده اند. قاسم شعبان پور سرمربی تیم سبزوار در خصوص این بازی گفت:" نه مصدوم داریم و نه بازیکن محروم. هر دو تیم برای پیروزی در این مسابقه به میدان می آیند ما برای کسب این امتیاز مقابل نماینده اصفهان می جنگیم."

دو تیم پارسیان تهران و دانشگاه صنعتی ارومیه هم در این هفته در پایتخت روبروی یکدیگر قرار می گیرند. پارسیانی‌ها که به تازگی دو بازیکن صربستانی را به استخدام در آورده اند امیدوارند تا بتوانند در مقابل تیم دانشگاه ارومیه به برتری برسند. شاگردان محسن طاهری در صورت پیروزی در این مسابقه هم نمی توانند از رده خود صعود کنند اما می‌توانند از خطر سقوط رهایی یابد.

اما در دیگر دیدار این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان به عنوان صدرنشین لیگ و تیم بدون باخت میهمان تیم شهرداری شهر کرد بدون امتیاز و بدون برد است. تیم شهر کرد هر چند در هفته های گذشته متحول شده و کار را برای تیم های مقابل خود سخت کرده است اما هنوز به پیروزی در لیگ دسته نیافته است.

برنامه این هفته از رقابت‌ها بدین ترتیب است :

پنجشنبه 12 اسفند ماه:

* شهرداری شهر کرد- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

* شهرداری زرند کرمان- فولاد نوین سپاهان اصفهان

جمعه 13 اسفند ماه:

* جوونک کازرون- سنگ آهن بافق یزد

* ذوب آهن اصفهان - تعاونی ثامن الحجج سبزوار

* پارسیان تهران - دانشگاه صنعتی ارومیه

* مس کرمان- هپکو اراک

رده بندی رقابت‌های لیگ تا هفته دهم بدین ترتیب است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 18 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان با 15 امتیایز

3- ثامن الحجج با 14 امتیاز

4- شهرداری زرند کرمان با 12 امتیاز

5- مس کرمان با 11 امتیاز

6- نوین سپاهان اصفهان با 10 امتیاز

7- سنگ آهن بافق یزد با 8 امتیاز

8- هپکو اراک با 7 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه با 7 امتیاز

10- پارسیان تهران با 4 امتیاز

11- جوونک کازورن با 2 امتیاز

12- شهرداری شهر کرد بدون امتیاز