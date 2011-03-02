دویسبورگ 10 نفره به فینال راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دویسبورگ در دقایق 24 و 54 به ترتیب توسط "مایرهوفر" و "بالیاک" از میهمان خود پیش افتاد اما در دقیقه 78 دروازه این تیم با ضربه پنالتی "پترسن" باز شد تا اختلاف به یک گل برسد. "برونو گابریل" از دویسبورگ در دقیقه 77 از زمین اخراج شد با این حال انرگی کوتبوس موفق نشد بازی را به تساوی بکشد.

بر پایه این گزارش، دویسبورگ از سال 2004 اولین تیم دسته دومی است که به فینال رقابت های جام حذفی آلمان راه پیدا می کند.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی آلمان را امشب تیم های بایرن مونیخ و شالکه صفر چهار در ورزشگاه آلیانز آرنا برگزار خواهند کرد.