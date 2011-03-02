برای بازیکنان الاتحاد برنامه داریم/ تماشاگران ما سه برابر حریف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی امروز چهارشنبه به همراه سپهر حیدری، کاپیتان این تیم در کنفرانس خبری پیش از بازی با الاتحاد حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سرمربی پرسپولیس در این نشست خبری اینچنین به سوالات جواب داد؛



* آیا شناختی از تیم الاتحاد دارید؟

- حریف ما تیم بزرگ و خیلی خوبی است و از بازیکنان باتجربه ای بهره می برد و در کل آنها تیمی هستند که در کارهای هجومی خوب عمل می کنند اما من به همراه دستیارانم دو بازی این تیم را برابر الاتفاق و الاهلی آنالیز کرده ایم و شناخت نسبی و مفیدی از این تیم داریم. ما برای تک تک بازیکنان حریف برنامه داریم و مطمئنا با شناخت کامل در مقابل آنها قرار می گیریم.



* از بازی در ورزشگاه خانگی و در برابر هواداران آنها نمی ترسید؟

- ما از هواداران این تیم هراسی نداریم. پرسپولیس 3 برابر تیم الاتحاد هوادار دارد. آنها 30 تا 40 هزار هوادار دارند اما ما در بازی های عادی خودمان در تهران این تعداد هوادار را می بینیم. ضمن اینکه حضور هواداران الاتحاد باعث انگیزه برای بازیکنان این تیم می شود.



* چه برنامه ای برای بازیکنان زهردار این تیم دارید؟

- مطمئنا ما روی بازیکنان خطرناک الاتحاد برنامه ویژه ای داریم و بازیکنان خطرناکشان را خنثی می کنیم و سعی داریم ارتباط خط میانی با خط حمله تیم الاتحاد را قطع کنیم و این اجازه را به آنها ندهیم که موقعیت خطرناکی را روی دروازه ما ایجاد کنند.



* بازیکن الجزایری تیم الاتحاد را می شناسید؟ او بازیکن گلزن و خطرناکی است!

- ما می دانیم که بازیکن الجزایری این تیم بسیار خطرناک است ولی برای او نیز برنامه داریم و شما مطمئن باشید که ما حتما او را در زمین مهار می کنیم.



* آیا در دوره بازیگری تان در برابر الاتحاد قرار گرفته اید؟

- من چه در دوران بازیگری و چه در دوران مربیگری ام، بازی های مهمی را بین تیم های سعودی و ایران دیده ام و همه آن دیدارها هم بازی های مهم و سنگینی بوده و امیدوارم بازی پرسپولیس و الاتحاد بازی جذاب و خوبی از آب در بیاید.



* شیوه بازی شما در برابر الاتحاد چگونه است؟

- من به بازی گروهی اعتقاد دارم و فکر می کنم برابر تیم هایی مثل الاتحاد که در زمین خودشان بازی می‌کنند، اگر یک بازی گروهی منطقی انجام بدهیم به طور قطع با دست پر از میدان بیرون می آئیم.



* وضعیت تیم شما در لیگ ایران چگونه است؟

- ما متاسفانه در بازی های لیگ ایران در چند بازی پیاپی و پشت سر هم امتیاز از دست دادیم ولی خوشبختانه در هفته‌های اخیر وضعیت مطلوبی پیدا کرده ایم و امتیازات خوبی را در چند بازی اخیر گرفتیم. مطمئن باشید دوباره سهمیه آسیا را کسب خواهیم کرد.



* مصدوم شدن برخی بازیکنان شما، مشکلی برایتان بوجود نمی آورد؟

بازیکنان مصدوم ما می توانستند در این بازی به ما کمک زیادی کنند ولی ما 27 بازیکن خوب داریم که سعی می کنیم به بهترین شکل از آنها استفاده کنیم.

دیدار تیم های فوتبال الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران در هفته نخست نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21:05روز چهارشنبه در شهر جده برگزار خواهد شد.