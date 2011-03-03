39 روستا در استان قزوین در سال جاری از گاز طبیعی برخوردار شدند

سید محمد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: علاوه بر روستاهای گازدار شده، گازرسانی به 127 روستای دیگر در قالب 21 پروژه با هزینه ای برابر با 300 میلیارد ریال در حال اجراست که تعداد 20 روستا در سه ماه آینده از تسهیلات گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.



رئیس امور مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز از اتمام عملیات گازرسانی به 39 روستا با هزینه ای بالغ بر80 میلیارد ریال در سال جاری خبر داد.

وی تصریح کرد: از مجموع 127 روستای پیش بینی شده، 38 روستا در شهرستان قزوین، 48 روستا در شهرستان بوئین زهرا، 26 روستا در شهرستان تاکستان، 13 روستا در شهرستان آبیک و دو روستا در شهرستان البرز است.

شریفی، گازرسانی به شهر سگزآباد با هزینه ای بالغ بر50 میلیارد ریال را نیز از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری عنوان کرد و افزود: با گازدار شدن شهر سگزآباد 22 شهر از مجموع 25 شهر استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.

رئیس امور مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان همچنین از گازرسانی به 322 واحد صنعتی عمده در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای 54 کیلومتر خطوط شبکه و هزینه ای بالغ بر30 میلیارد ریال، مصرفی معادل 63 هزار مترمکعب گاز طبیعی بر ساعت جایگزین ماهیانه 21 میلیون لیتر سوخت فسیلی در بخش های صنعتی شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود 53 درصد رشد داشته است.

وی در پایان به وضعیت گازرسانی در شهرک های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج شهرک صنعتی کاسپین، آراسنج، البرز، لیا و حیدریه تحت پوشش گازطبیعی قرار دارند و عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی آبیک و نواحی صنعتی آوج و دانسفهان با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 200 میلیون ریال در حال اجراست.