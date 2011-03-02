کارخانجات ریسندگی با معضل تامین پنبه روبرو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حائری با بیان این مطلب افزود: به دنبال ممنوعیت ثبت سفارش پنبه در اوایل مهرماه سالجاری و درست در آغاز فصل خرید آن توسط کارخانجات ریسندگی به وسیله وزارت جهاد کشاورزی و اعتراض گسترده واحدهای نساجی و به تبع آن هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به این تصمیم، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود در سال جاری 160 هزار تن عرضه پنبه خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: نیاز صنایع داخلی به پنبه در سالجاری بالغ بر 130 هزار تن است و در نتیجه با استدلال مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، امسال 30 هزار تن پنبه مازاد هم خواهیم داشت.

وی گفت: به اعتقاد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال تا زمان محدودیت واردات، 31 هزار تن پنبه وارد کشور شده است و 30 هزار تن نیز در حال ترخیص از گمرکات کشور است و 60 هزار تن نیز تولید داخلی داریم و در نهایت به عدد 160 هزار تن عرضه پنبه در سال جاری رسید.

وی افزود: در حال حاضر 5 ماه از آن تاریخ و آن اظهار نظر می‎گذرد و مشخص شده است که تولید پنبه داخل بیش از 40 هزار تن نبوده است که در حدود 35 هزار تن آن به فروش رسیده و در حال حاضر و برای بقیه مدت تا فصل جدید برداشت یعنی برای 7 ماه باقیمانده سال زراعی فقط 5 هزار تن پنبه در کشور موجود است و این مقدار تا پایان اسفند ماه نیز کافی نخواهد بود، البته اگرصادرات به خارج از کشور انجام نشود.

وی ادامه داد: از آن 100 هزار تنی هم که ادعا شده بود در گمرکات کشور موجود است و یا ثبت سفارش شده و در حال ورود به کشور است نیز خبری نیست و در حال حاضر کارخانجات ریسندگی با معضل تامین پنبه برای ادامه فعالیت‎های خود روبرو هستند.

حائری افزود: پیش‌بینی می‎شود شش ماهه نخست سال آینده سالی بسیار سخت و بحرانی برای واحدهای ریسندگی و بافندگی سیستم پنبه‎ای است و موضوع پنبه تمامی فعالیت‎های صنایع نساجی را تحت‎الشعاع خود قرار خواهد داد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران خاطر نشان کرد: این در حالی است که بسیاری از واحدهای ریسندگی به علت کمبود و گرانی پنبه، مصرف پنبه خود را کاهش داده و از سایر الیاف جایگزین مانند پلی‎استر استفاده کرده‌اند و یا اصولاً تولید خود را کاهش داده و به سمت تولید نخ‎های ظریف‎تر که پنبه کمتری نیاز دارد رو آورده‎اند.

وی گفت: مسولان وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی در همان مقطع قیمت پنبه خارجی را 28 هزار ریال و پنبه داخلی را 25 هزار ریال برای هر کیلو در آن زمان اعلام کرده بودند که البته در حال حاضر قیمت جهانی پنبه به حدود 8/4 دلار برای هر کیلو و قیمت پنبه داخلی نیز به حدود 50 هزار ریال رسیده که البته به سختی نیز پیدا می‎شود.

وی تصریح کرد: انتظار می‎رود مسولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند عرضه 160 هزار تن پنبه در سال جاری به کجا رسید و ادعای خود مبنی بر وجود 30 هزار تن پنبه بیش از نیاز صنایع نساجی را اثبات کنند.