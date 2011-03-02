به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابتهای بین المللی ووشو جام پارس از روز جمعه با حضور هفت تیم خارجی و دو تیم داخلی در جزیره کیش آغاز خواهد شد. برای حضور در این مسابقات تیم پاکستان شب گذشته وارد جزیره کیش شد. فرانسه و چین هم امروز از طریق دبی وارد کیش می شوند.

ارمنستان دیگر میهمان این رقابتها فردا پنجشنبه وارد جزیره کیش خواهد شد. ضمن اینکه افغانستان هم که قرار بود از طریق مرز زمینی وارد ایران شود به دلیل مشکل روادید فردا از طریق دبی به کیش خواهد رفت. در این بین بنگلادش مشکل روادید دارد و در صورت صادر نشدن روادید حضور در این مسابقات را از دست خواهد داد.

اما روز گذشته ترکیب دو تیم ایرانی حاضر در این مسابقات نیز از سوی فدراسیون اعلام شد. تیم نفت قهرمان لیگ برتر با نفراتی چون مسعود انصاری، سلمان ترکی، مهدی جعفر پور کلیجی، سجاد عباسی ، محسن بابایی، ابوالفضل خانه کشی، حسین اوجاقی ، غلامعلی خانه کشی در بخش سانشو و فرشاد عربی، علی وطن خواه، محمد گنجی نژاد، بهروز بخشی زاده و احسان پیغمبری در بخش تالو با سرپرستی علی فتحی و مربیگری محمدرضا جعفری در این مسابقات به میدان خواهد رفت.

همچنین علی بختیاری، علی یوسفی، مصطفی سامخانیان، جواد آقایی، حمید رضا قاسم زاده، معین تقوی، حمیدرضا لادور، مجید فلاح در بخش سانشو، طاهر قاسمی، جواد بخشی، امیرمحمد رضایی و محمد امین عسگری‌زاده در بخش تالو با مربیگری مراد ملکی، رامین موحد نیا و غفار امانی در تیم منتخب حضور خواهند داشت.