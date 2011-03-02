"وتوی آمریکا" نمونه بارز مخالف با دموکراسی و حقوق ملتها است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البعث سوریه امروز در مطلبی با عنوان "معادلات دوره خشم و غضب" می نویسد: واقعا اقدامی بسیار ضد و نقیض و بیهوده است که مقامات آمریکایی و همپیمانان اسرائیلی شان بعد ازآنکه مطمئن شدند معاهدات صلح و عادی سازی روابط با آنان همچنان به قوت خود باقی است از دموکراسی و حق و حقوق تعیین سرنوشت ملت های سخن به میان بیاورند.

به این ترتیب باید گفت که این اصلا غیرطبیعی نیست که آنان به اسلوب و روش وحشیانه و سرکوبگرانه سابقشان بازگردند و در نتیجه کشتارهای جدیدی را در بیت لاهیا در شمال غزه و درمنطقه الزیتون و در اطراف فرودگاه غزه در شهر رفح در جنوب غزه از خود به جای بگذارند.

وقتی که رژیم صهیونیستی دستور به ویران کردن 6 واحد مسکونی و منزل و مسجد را در روستای الرماضیین در جنوب غرب شهر الخلیل می دهد و به شهرک نشینان مستقر در بین نابلس و قلقیلیه اجازه حمله به خودروهای فلسطینیان را می دهد آیا واقعا سخنان تکراری کاخ سفید بیانگر حقیقتی واضح و روشن نیست که کشورهای بزرگ هیچگاه خواستار دموکراسی و آزادی واقعی در جهان نیستند؟

البعث تاکید می کند: شاید امت عربی این واقعیت را به خوبی درک می کند و آن را در وجودش حفظ و نگه داری می کند و باید گفت که دوگانگی معیارهایی که آمریکا در امور جهانی از آن بهره می گیرد دیگر برای هر شنونده وبیننده ای کاملا آشکار است و هیچ ابهامی ندارد.

باید گفت : "وتویی" که اخیرا آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ممانعت از محکومیت سیاست شهرک سازی صهیونیست ها در سرزمین های فلسطینی به کار برد آخرین حلقه از خشم و غضب آمریکایی- صهیونیستی علیه دموکراسی و آزادی و حقوق ملت ها نبوده و هرگز هم نخواهد بود.

البعث درپایان با طعنه و کنایه این سوال را مطرح می کند که آیا زمان آن فرا نرسیده که از اعتماد و تکیه بر آمریکا در موضوع سازش دست برداشت؟ و به این درک رسید که وحدت فلسطینی تنها راه برای احقاق اهداف ملت فلسطین است و تنها با تکیه بر مقاومت می شود حقوق کامل فلسطینیان را بازپس گرفت؟