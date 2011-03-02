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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۶

البعث :

"وتوی آمریکا" نمونه بارز مخالف با دموکراسی و حقوق ملتها است

"وتوی آمریکا" نمونه بارز مخالف با دموکراسی و حقوق ملتها است

یک روزنامه عرب زبان امروز با اشاره به وتوی قطعنامه محکومیت شهرک سازی صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی از سوی آمریکا نوشت که این آخرین اقدام واشنگتن علیه دموکراسی و حقوق ملتها نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البعث سوریه امروز در مطلبی با عنوان "معادلات دوره خشم و غضب" می نویسد: واقعا اقدامی بسیار ضد و نقیض و بیهوده است که مقامات آمریکایی و همپیمانان اسرائیلی شان بعد ازآنکه مطمئن شدند معاهدات صلح و عادی سازی روابط با آنان همچنان به قوت خود باقی است از دموکراسی و حق و حقوق تعیین سرنوشت ملت های سخن به میان بیاورند.

به این ترتیب باید گفت که این اصلا غیرطبیعی نیست که آنان به اسلوب و روش وحشیانه و سرکوبگرانه سابقشان بازگردند و در نتیجه کشتارهای جدیدی را در بیت لاهیا در شمال غزه و درمنطقه الزیتون و در اطراف فرودگاه غزه در شهر رفح در جنوب غزه از خود به جای بگذارند.

وقتی که رژیم صهیونیستی دستور به ویران کردن 6 واحد مسکونی و منزل و مسجد را در روستای الرماضیین در جنوب غرب شهر الخلیل می دهد و به شهرک نشینان مستقر در بین نابلس و قلقیلیه اجازه حمله به خودروهای فلسطینیان را می دهد آیا واقعا سخنان تکراری کاخ سفید بیانگر حقیقتی واضح و روشن نیست که کشورهای بزرگ هیچگاه خواستار دموکراسی و آزادی واقعی در جهان نیستند؟

البعث تاکید می کند: شاید امت عربی این واقعیت را به خوبی درک می کند و آن را در وجودش حفظ و نگه داری می کند و باید گفت که دوگانگی معیارهایی که آمریکا در امور جهانی از آن بهره می گیرد دیگر برای هر شنونده وبیننده ای کاملا آشکار است و هیچ ابهامی ندارد.

باید گفت : "وتویی" که اخیرا آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ممانعت از محکومیت سیاست شهرک سازی صهیونیست ها در سرزمین های فلسطینی به کار برد آخرین حلقه از خشم و غضب آمریکایی- صهیونیستی علیه دموکراسی و آزادی و حقوق ملت ها نبوده و هرگز هم نخواهد بود.

البعث درپایان با طعنه و کنایه این سوال را مطرح می کند که آیا زمان آن فرا نرسیده که از اعتماد و تکیه بر آمریکا در موضوع سازش دست برداشت؟ و به این درک رسید که وحدت فلسطینی تنها راه برای احقاق اهداف ملت فلسطین است و تنها با تکیه بر مقاومت می شود حقوق کامل فلسطینیان را بازپس گرفت؟

کد مطلب 1265001

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