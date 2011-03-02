امکان کاهش تحریم های ایران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، "سرگئی لاوروف" که یک روز پس از گفتگوهای خود با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران در ژنو سخن می‌گفت، افزود: قدرت‌های جهانی باید در قبال ایران رویکردی گام به گام داشته‌ باشند و ایران نیز باید به قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ مثبت دهد.

وی افزود: لازم است ما هم در پاسخ به اقدامات ایران و برای تشویق آنها اقداماتی از جمله کاستن از میزان تحریم‌ها انجام دهیم.

لاوروف که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ژنو سفر کرده، افزود: طی دیدارهایم با مسئول سیایت خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایران، در رابطه با نیاز به ادامه هرچه سریع‌تر مذاکرات، رایزنی کردیم.

وزیر خارجه روسیه در ادامه به نشست استانبول اشاره کرد و گفت: این نشست نشان داد که برای رسیدن به اهداف مشترک به رویکردهایی با جزئیات بیشتر نیاز داریم و این رویکردها تضمین صد درصدی به منظور ممانعت از اشاعه تسحات هسسته ای به ‌دست خواهد داد.

وی افزود: جمهوری اسلامی به ما اطمینان داده که آماده بحث در زمینه تمامی مسائل است، که برای این موضوع باید برای دور بعدی مذاکرات بسترهای لازم فراهم آید.