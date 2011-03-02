سود بالای بانکها مانع شکوفایی صنایع کشور می شود

سید علی موسوی جرف در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با بیان اینکه نرخ تورم در کشور با نرخ سود دریافتی بانکها از تولیدکنندگان داخلی تفاوت دارد، گفت: بانکها با دریافت سود بالا از تولیدکنندگان، ضربه مهلکی به تولید کشور وارد می‌کنند.

موسوی جرف از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی انتقاد و تصریح کرد: با نرخ بالای سود تسهیلات بانکها، هیچ حمایتی از تولیدکنندگان داخلی نمی شود و متاسفانه این امر باعث عدم بروز خلاقیتهای تولید کنندگان داخلی به واسطه عدم دسترسی به تسهیلات مناسب و در نهایت شکوفا نشدن صنایع داخلی می شود.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هدف مجلس و نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، گفت: باید به شکلی از تولیدکنندگان حمایت کنیم که آنها توان رقابت با رقبای خارجی خود را در بازارهای جهانی به دست آورند.



موسوی جرف افزود: بانکها با کاهش نرخ سود تسهیلات خود کمک بزرگی به تولید کنندگان برای رقابت در بازارهای جهانی می کنند.



موسوی جرف نرخ تورم در کشور را حدود 10 درصد اعلام و تصریح کرد: با وجود این نرخ تورم، بانهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ارائه تسهیلات مشارکتی، از تولیدکنندگان داخلی بالای 25 درصد سود دریافت می‌کنند که این نرخ سود، ضربه مهلکی به تولید داخلی است و از خودکفایی در کشور جلوگیری می کند.



موسوی جرف نرخ بالای سود تسهیلات بانکها را ظلم فاحش بانکها در حق تولید کنندگان داخلی خواند و تصریح کرد: اگر بانکها نرخ سود خود را کاهش ندهند به زودی باید فاتحه تولید داخلی را بخوانیم.



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: با اجرای تکالیف شرعی که بر عهده همه بوده است، ربا از نظام بانکی کشور برداشته شده است.