لاریجانی تحولات منطقه را مهم و انقلابی عنوان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار رئیس مجلس بولیوی تصریح کرد: این تحولات معادلات قدرت حاکم بر مناسبات جهانی را تغییر خواهد داد.

لاریجانی در همین راستا همکاری و همگرایی کشورهای مستقل را ضروری دانست و افزود: باید همکاری های اقتصادی و رایزنی های سیاسی در مجامع بین المللی کشورهای مستقل را تقویت کرد.

وی افزود: کشورهای مستقل باید از ظرفیت های وسیع خود برای تاثیرگذاری بر روند تحولات جاری بیشتر بهره گیرند و در همین راستا روند همکاری و همگرایی میان ایران و کشورهای انقلاب آمریکای لاتین باید از شتاب افزونتری برخوردار باشد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود نگاه ایران به همکاری با بولیوی را بسیار مثبت خواند و افزود: توان صنعتی، اقتصادی و پیشرفت های ایران در زمینه های مختلف علوم و فنون می تواند جهش بزرگی در روند همکاری های دوستانه دو کشور ایجاد نماید.

وی در همین راستا بر آمادگی کشورمان برای صدور خدمات فنی مهندسی ، انتقال فناوری صنایع تکمیلی به ویژه در بخش کشاورزی، صنایع خودروسازی و داروسازی تاکید کرد.

لاریجانی در ادامه نقش مهم مجالس در تقویت و گسترش مراودات دوستانه فی ما بین را یادآور شد.

بر اساس این گزارش هکتور ارسه رئیس مجلس قانونگذاری بولیوی نیز در این دیدار، بر اهمیت تقویت همکاری های دوستانه پارلمانی برای کشورش تاکید کرد و افزود: فضای حاکم بر تحولات بین المللی روابط دو کشور را روز به روز نزدیک تر و با اهمیت تر می سازد.

وی بر دیدگاه های نزدیک دو کشور در مورد بسیاری از موضوعات و تحولات جهانی به ویژه مقابله با افزون طلبی آمریکا تاکید کرد.

وی سفر خود به کشورمان را در تقویت روند همکاری های فی ما بین بسیار موثر خواند.

رئیس مجلس بولیوی فضای حاکم بر مناسبات دو کشور را برادری و مودت بسیار عمیق خواند و از اقدامات کشورمان در زمینه عمرانی و بهداشتی در این کشور قدردانی کرد.

لازم به یادآوری است رئیس مجلس قانونگذاری بولیوی صبح سه شنبه برای دیدار چند روزه وارد ایران شده است.

وی در طول مدت اقامت خود در تهران با تنی چند از مقامات بلند پایه سیاسی - اقتصادی کشورمان پیرامون چشم انداز همکاری های دوستانه فی ما بین گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.