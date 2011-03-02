خطوط جدید اتوبوسرانی در رینگ دوم شهر همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی شامگاه سه شنبه در بازدید و بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل درون شهری همدان با بیان اینکه بازدید و بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل درون شهری همدان در ایام مختلفی از سال صورت میگیرد، گفت: بررسی تحولات صورت گرفته در این ناوگان در راستای در جریان قرار گرفتن آخرین تحولات انجام میشود تا تصمیم گیریها بر اساس آخرین وضعیتها صورت گیرد.
بخش خصوصی 30 دستگاه مینی بوس را به ناوگان حمل و نقل همدان اضافه می کند
وی با تأکید بر رفع مشکلات اتوبوسهای درون شهری همدان در راستای خدمات راسنی مطلوب تر به شهروندان اظهار داشت: به زودی 30 دستگاه مینی بوس توسط بخش خصوصی وارد شبکه حمل و نقل درون شهری همدان میشود.
موسوی از اختصاص اتوبوس به رینگ دوم شهر خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری چند دستگاه اتوبوس برای تردد آسان تر شهروندان در رینگ دوم شهر فعال میشود.
معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه با ورود اتوبوسهای جدید به ناوگان سرعت خدمات دهی به شهروندان افزایش مییابد، گفت: تحول در ناوگان حمل و نقل درون شهری همدان برنامه ریرزی شده است.
موسوی به نحوه فعالیت دستگاه باس واش که در سال جاری در استراحتگاه اتوبوسهای درون شهری همدان راه اندازی شده اشاره کرد و گفت: این سیستم در هر پنج دقیقه به یک اتوبوس خدمات دهی میکند.
وی با اشاره به نصب آزمایشی سیستم کنترل الکترونیکی بر روی اتوبوسهای درون شهری همدن نیز گفت: با نصب متمرکز این دستگاهها باید در راستای استفاده صحیح از آن فرهنگسازی شود.
تامین رفاه شهروندان مهمترین هدف مدیریت شهری همدان است
فرماندار همدان نیز در این بازدید با تأکید بر توجه به ناوگان حمل و نقل درون شهری همدان اظهار داشت: تمامی تلاش مدیران شهر و استان همدان در راستای فراهم کردن رفاه بیشتر برای شهروندان است.
حسن قهرمانی مطلق با اشاره به اینکه روزانه حجم زیادی از حمل و نقل درون شهری همدان توسط اتوبوسهای درون شهری انجام میشود، گفت: باید برای خدمات رسانی مطلوب و شایسته به شهروندان تلاش کرد.
وی به راه اندازی سامانه ثبت شکایات مردمی در سازمان اتوبوسرانی همدان اشاره کرد و گفت: سعی بر آن است تا موارد عنوان شده از سوی شهروندان در حداقل زمان پاسخ داده و رسیدگی شود.
14 دستگاه اتوبوس اسکانیا وارد ناوگان حمل و نقل همدان می شود
شهردار همدان نیز در این بازدید با بیان اینکه وضعیت ناوگان حمل و نقل درون شهری همدان به طور مرتب بررسی و در راستای رفع مشکلات هرچند جزیی، اقدام میشود، گفت: 14 دستگاه اتوبوس اسکانیا خریداری شده که قبل از پایان سال وارد شبکه حمل و نقل میشود.
سید مسعود عسگریان با اشاره به خریداری 40 دستگاه اتوبوس جدید اظهار داشت: امسال 36 دستگاه از اتوبوسهای فرسوده ناوگان حمل و نقل درون شهری همدان از ناوگان خارج و اتوبوسهای جدید جایگزین شده اند.
شهردار همدان یادآور شد: در سال آینده نیز 40 دستگاه اتوبوس جدید خریداری میشود.
وی نظارت بر موقعیت اتوبوس، مکانیابی، سرعت سنجی، تخمین تعداد مسافران و حتی در موارد پیشرفتهتر، اعلام خرابی اتوبوس را از جمله کاربردهای سیستم کنترل الکترونیکی برشمرد و افزود: با توجه به این که برخی از مشکلات کنونی به دلیل خطاهای انسانی است، از این طریق و با کنترل همه جانبه، رفع بخش عمدهای از این مشکلات نیز امکانپذیر خواهد شد.
مسیر گردشگری اتوبوسرانی در همدان راهاندازی میشود
شهردار همدان به برنامههای در نظر گرفته شده برای نوروز90 اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز مسیر گردشگری اتوبوسرانی در همدان راهاندازی میشود.
وی افزود: در ایام نوروز خط گردشگری همدان با شش دستگاه اتوبوس در مسیرهای گردشگری به صورت دورانی خدماتدهی میکنند.
عسگریان ادامه داد: این خط گردشگری از مسیرهای خیابان باباطاهر، امامزاده عبدالله عینالقضات همدانی، تپه هگمتانه، گنبد علویان، آرامگاه باباطاهر، مجتمع تفریحی عباسآباد، گنجنامه، بلوار ارم، سعیدیه، شیرسنگی و آرامگاه بوعلی عبور میکند و در نهایت به میدان امام خمینی(ره) میرسد.
وی با بیان اینکه این مسیر یک ساعت و نیم به طول میانجامد، افزود: شهروندان همدانی و مسافرانی که مایل به استفاده از مسیر گردشگری هستند، میتوانند در مکانهای توریستی و تفریحی مد نظر خود پیاده شده و بازدید کنند و با اتوبوس دیگری که به فاصله 15 دقیقه حرکت میکند به راه خود ادامه دهند.
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