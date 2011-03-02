900 نفر در کاروان پیاده روی ‌‌‌"در مسیر عرشیان‌" ثبت نام کردند

محسن نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: امسال برای نخستین بار ابتکار جدیدی با عنوان کاروان‌ پیاده‌روی "در مسیر عرشیان" با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و پررنگ کردن حرکت ارزشی آنها در خوزستان اجرا می شود.

وی افزود: دفاع مقدس بخشی از تاریخ و هویت اسلامی کشور است زیرا در دوران دفاع مقدس با ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان و شهدا در برابر دشمن مقاومت شد و کشور از این تهاجم، سربلند بیرون آمد. دفاع مقدس ظرفیت و پتانسیلی عظیم است که می‌تواند انقلاب اسلامی را تغذیه و بیمه کند.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اهواز ادامه داد: دستاوردهایی که از انقلاب اسلامی حاصل شده می تواند راهگشای نسلهای آینده و امتهای اسلامی و همچنین کشورهایی تحت سلطه استکبار باشد.



وی خاطرنشان کرد: حدود 90 درصد عملیاتها در دوران دفاع مقدس در خوزستان انجام شد و اکنون به برکت خون شهدا این سرزمین از برکت زیادی برخوردار و در همه عرصه ها پیشگام است.



نظرپور با بیان اینکه خوزستان از قداست خاصی برخوردار است، تاکید کرد: حدود 11 یادمان دفاع مقدس خوزستان در طول سال و به ویژه در روزهای پایانی سال میزبان کاروان های راهیان نور از سراسر کشور است. امسال ابتکار جدیدی با عنوان کاروان‌ پیاده‌روی "در مسیر عرشیان" با هدف زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا و پررنگ کردن حرکت ارزشی آنها تدارک دیده شده و تاکنون 900 نفر برای شرکت در این حرکت نمادین ثبت نام کرده اند.

