پیشرفت 68 درصدی مصوبات دولت در لرستان / مصوبات بزرگ روی زمین ماند!

معاون امور عمرانی استانداری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دور دوم سفر هیئت دولت به استان لرستان دارای 207 مصوبه بود که از این تعداد مصوبه 68 درصد اجرایی و یا در دست اجرا است.

امیر حمزه حقی آبی ادامه داد: مابقی مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان در دست پیگیری است.

وی همچنین به مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در دور اول سفر رئیس جمهوری به استان لرستان 168 بند مصوبه و توافقنامه به تصویب رسید که ا این تعداد 86.31 درصد عملیاتی شد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان خاطر نشان کرد: بقیه مصوبات سفر اول هیئت دولت به لرستان هنوز عملیاتی نشده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که برخی مصوبات بزرگ سفر دوم هیئت دولت از جمله اجرای 31 واحدهای تولیدی بزرگ با اختصاص مبلغ 5000 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در استان براساس طرح آمایش صنعت و معدن، واگذاری معادن سنگ در کنار محدوده معدن سنگ واگذار شده به گروه معادن کوثر به معدن کاران متقاضی استان، مطالعه و ایجاد شهرک تخصصی فرآوری سنگ در سطح استان و راه اندازی فاز 2 سیمان دورود با اختصاص 1300 میلیارد ریال از جمله مصوبات صنعتی استان است که هنوز به طور کامل تحقق نیافته اند.

سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان

اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال برای بهسازی محور بروجرد- اشترنیان، برقراری پروازهای زائران حج عمره و تمتع استان از فرودگاه خرم آباد پس از انجام توافق بین سازمان حج و زیارت، سازمان هواپیمایی کشوری و یکی از شرکتهای هواپیمایی، برقراری روزانه یک پرواز هواپیمای رفت و برگشت از تهران به خرم آباد و بالعکس، احداث فرودگاه بروجرد با مشارکت بخش خصوصی، اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال جهت کمک به تسریع در اجرای پروژه های راه های استان از دیگر پروژه های حوزه راه لرستان است که هنوز تا تحقق نهایی فاصله دارند.

تامین اعتبار آزادسازی حریم رودخانه کرگانه برای توسعه بافت شهری، اختصاص تسهیلات یارانه ای جهت احداث خیابانی به موازات خیابان حافظ، اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال برای احیاء حوزه و اجرای طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای استان، مطالعه و احداث پالایشگاه نفت در شهرستان پلدختر، تامین خوراک برای واحدهای پایین دستی پتروشیمی کوهدشت و پلدختر احداثی توسط بخش خصوصی، واگذاری مدیریت مجتمع کشت و صنعت دامپروری استان از طریق بانک ملی به گروهی از افراد واجد شرایط با همکاری استانداری از دیگر پروژه های سفر هیئت دولت است که هنوز به طور کامل اجرایی نشده اند.

افزایش سهم منابع مصرفی بانکهای عامل استان به میزان 2.5 برابر منابع وضع موجود برای تامین منابع مالی بانکهای استانی، اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال علاوه بر سهم ابلاغی تسهیلات بنگاههای زودبازده استان، تجهیز کتابخانه مرکزی خرم آباد و بروجرد به نحوی که کتابخانه های مذکور تا پایان سال 1388 انجام گیرد، احداث دانشگاه علوم قرآنی، مطالعه موزه هنرهای معاصر در سال 1387 و پیش بینی اعتبار عملیات اجرایی در سال 1388، شروع به احداث تالار بزرگ شهر در سال 1387 و بهره برداری آن تا سال 1390، مطالعه احداث بیمارستان جایگزین در دورود و بیمارستان شهدای عشایر از دیگر مصوبات مهم سفر دوم دولت است که هنوز رنگ عملیاتی به خود نگرفته است.

مطالعه ایجاد 5 موزه باستان شناسی، مردم شناسی، مفرغهای لرستان، سکه های لرستان و دفاع مقدس در عرصه قلعه فلک الافلاک در سال 1387، انجام مطالعه و احداث سالن 5000 نفری خرم آباد در محل دهکده المپیک، احداث 5 باب زورخانه در سطح استان و احداث و مطالعه استادیوم فوتبال 5 هزار نفری در دورود طی سه سال از دیگر مصوباتی است که هنوز به طور کامل تحقق نیافته اند.

به هر روی به نظر می رسد در سفر دور سوم هیئت دوت علاوه بر تصویب مصوبات جدید باید راهکارهایی برای تحقق مصوبات دور دوم و اول هیئت دولت نیز اندیشیده شود.