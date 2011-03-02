به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی حسام‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در آیین اهدای جوایز شهروندان خوش حساب اظهار داشت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرهنگ پرداخت به موقع عوارض سالیانه را در میان مردم ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه فروش تراکم توسط شهرداری هرچند درآمدزا ست اما در مقایسه با خدمات شهری و هزینه‌های آن ناچیز است، افزود: برگزاری جشنواره خوش حسابی مشوقی برای مشارکت مردم و پرداخت به موقع عوارض است.

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان بیان داشت: در کلانشهرهای ایران و به ‌ویژه در اصفهان 70 درصد درآمدهای شهرداری از راه فروش پروانه ساخت‌وساز تامین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند سهم عوارض در هزینه‌ها کم بوده اما روندی که در پیش روی قرار گرفته به سمت نهادینه کردن پرداخت عوارض و تبیین حس مسئولیت‌پذیری شهروندی گام برداشته است.

حسام‌نژاد با بیان اینکه 2.8 درصد درآمدهای شهرداری حاصل پرداخت عوارض نوسازی است، یادآور شد: تنها هزینه نظافت شهر شش برابر کل درآمدهای نوسازی است.

وی با اشاره به این که سرانه خدماتی برای هر شهروند اصفهانی 250 هزار تومان است، تصریح کرد: شهروندان به هر میزانی در زمینه عوارض نوسازی هزینه کنند بدون شک در خدمات شهری سهیم بوده و اثرات مثبت آن را خواهند دید.

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان بیان داشت: شهرداری مبالغ عوارض دریافتی از شهروندان را در بخشهای مختلف همچون بافتهای تاریخی، آسفالت معابر، ساماندهی شهر و نوسازی بافت‌های فرسوده هزینه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه شهروندان می‌توانند با پرداخت به موقع عوارض به شهرداری در اداره شهر مشارکت کنند، ادامه داد: سهامداران شهر و شهرداری، یک میلیون و 700 هزار شهروند اصفهانی هستند.

حسام‌نژاد با اشاره به اینکه شهرداری رسالت سودآفرینی ندارد، افزود: هدف اصلی شهرداری اصفهان، جلب رضایت و مشارکت‌های مردمی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از 330 هزار نفر شهروند اصفهانی 153 هزار نفر عوارض خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، گفت: از 153 هزار شهروند خوش حساب، 337 نفر به قید قرعه برای اهدای جایزه در این جشنواره انتخاب شدند.

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان بیان داشت: جوایز در نظر گرفته شده بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان برای شهروندان خوش حساب شامل یک آپارتمان مسکونی، 12 خودروی سواری، 42 کمک هزینه سفر حج عمره، 142 دستگاه تلویزیون ال.سی.دی، 140 قطعه سکه بهار آزادی و 98 مورد وام قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی بوده است.

وی ادامه داد: یک نفر برنده آپارتمان مسکونی و به ترتیب در هر یک از مناطق 14 گانه شهرداری، 10 نفر برنده سکه بهار آزادی، یک نفر برنده دستگاه خودروی‌سواری، سه نفر برنده دستگاه تلویزیون ال.سی.دی، سه نفر برنده کمک هزینه سفر حج و هفت نفر برنده وام قرض‌الحسنه شده‌اند.

حسام‌نژاد اضافه کرد: برگزاری جشنواره شهروندان خوش حساب قدمهای بزرگی در راستای مشارکت شهروندان در اداره شهر برداشته است.

وی ادامه داد: افراد خوش حساب، شهروندانی فهیم هستند که شهرداری را در اداره هرچه بهتر شهر یاری می‌کنند.