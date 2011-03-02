تحویل خودروهای مسافری روستایی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی عرب خدایی مدیر عامل شرکت راحت سفر ایثارگران با بیان اینکه مطلب اظهارداشت: خودروهای ون مسافری به تعداد 700 دستگاه با کمک صندوق مهر امام رضا (ع) در ناوگان مسافری روستایی سه استان آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی و اردبیل با رویکرد اشتغالزایی و ایجاد رفاه در روستاهای کشور از مهر ماه سالجاری توسط شرکت تعاونی راحت سفر ایثارگران ثبت نام شده بود .

وی تصریح کرد: همزمان اعتبار لازم از سوی صندوق امام رضا (ع) برای 5000 دستگاه خودروی ون مسافری دیگر که توسط این شرکت و از محل مصوبه هیئت وزیران ( مبنی بر بخشودگی عوارض گمرکی خودروهای مسافری روستایی) تامین و تفاهم نامه وامها برای تحویل خودروهای وارداتی جدید ابلاغ شده که در شش ماهه اول سال جدید ورود این خودرو ها به ناوگان مسافری روستایی شاهد تحول دیگری در عرصه اشتغال پایدار خواهیم بود.

عرب خدایی همچنین به تعداد 500 دستگاه مینی بوس وارداتی به عنوان جایگزین مینی بوسهای فرسوده اشاره کرد و افزود : 500 دستگاه وانت دیزلی به منظور حمل کالا و بار روستایی در شش ماهه نخست سال جدید به ناوگان روستایی افزوده خواهد شد.

وی درباره کیفیت ونهای وارداتی و عدم انتخاب ون فیات با توجه به اعلام قبلی اظهار داشت : خودروهای ون انتخاب شده محصول ایویکو و تحت گارانتی شرکت زامیاد است و به علت عدم وجود نماینده توانا در کشور در حال مذاکره مستقیم با کارخانه فیات هستیم تا از اوایل سال جاری اولین محموله آن نیز وارد کشور خواهد شد.