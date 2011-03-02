به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم ویژه که دوشنبه نهم اسفندماه در خانه سینما برگزار شد، محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما گفت: واقعیت این است که روزهای تلخی را در سینمای کشور میگذرانیم و جا دارد که بابت اینکه هنوز هم برخی شیرینیها وجود دارد خدا را شکر کنیم. شیرین جوایز جشنواره برلین بینظیر بوده و این حجم از افتخار میتواند، نویدبخش خوبی برای سینمای ایران باشد.
مدیرعامل خانه سینما گفت: موفقیتهایی که به دست آمده بتواند از جنبه اقتصادی هم تاثیرگذار باشد و باعث شود که بازار خوبی برای این فیلمها پدید آید، هر چند که اکنون هم این اتفاق افتاده است. با وجود جوایز متعددی که سینمای ایران گرفته، بسیاری مواقع این سینما در دنیا بازار نداشته و به همین وسیله مورد آزار قرار گرفته است، اکنون این فیلمها و حضور آنها در بازارهای جهانی میتواند الگوی خوبی برای مجموعه سینمای ایران باشد تا از این پس بتوانیم در کنار موفقیتهای مختلف به بازار جهانی هم راه داشته باشیم.
در ادامه این مراسم سیروس الوند رئیس کانون کارگردانان خانه سینما گفت: اگر امثال محمدعلی طالبی و کامبوزیا پرتوی در سینمای کودک نبودند، امروز سینمای کودک ما تبدیل به امری مفرح میشد. ما نمیگوییم که فیلمهای کودکان به درد و رنج بپردازند اما اگر قرار باشد این مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با کودکان وجود دارد نادیده گرفته شود، اتفاق بدی افتاده است و اکنون جا دارد از این دو فیلمساز بابت توجه به این نکته تشکر کنیم، چرا که آنها نگذاشتهاند، بچههای ما فراموش کنند که چه بر آنها گذشته است.
محمدعلی طالبی که با فیلم "باد و مه" موفق به دریافت جایزه سینمای همبستگی و عدالت از جشنواره فیلم برلین شده است، گفت: خیلی کوچکتر از آن هستم که بخواهم در برابردوستان حاضر در سالن حرف بزنم، امسال در جشنواره برلین سال ایران بود و تمام افرادی که آنجا حضور داشتند و حتی خود مدیر جشنواره این موضوع را میگفتند. جشنواره برلین این جایزه را در جهت حمایت از سینمایی که مهجور مانده و امکان نمایش پیدا نمیکند از میان همه فیلمهای جشنواره برلین به فیلم "باد و مه" داد.
طالبی ادامه داد: سی سال است که برای بچهها فیلم میسازم و هنوز هم این راه را ادامه خواهم داد. بچهها را دوست دارم و خسته نمیشوم.
فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما در بخش دیگری از مراسم گفت: این فیلمها با صنعت سرمایه ارتباطی ایجاد کردهاند که پراهمیت است، چرا که اقتصاد هنر گنجی است که اینجا کسی آن را کشف نکرده است، البته این موضوع در بخشهایی مانند تجسمی راه افتاده ولی ما در سینما هنوز در ابتدای راه هستیم و تا زمانی که فیلمهای ما به بازارهای جهانی راه پیدا نکند افتخارات آنها کامل نخواهد شد.
منوچهر محمدی تهیهکننده سینما یکی دیگر از سخنرانان این جلسه بود که به حاشیههای تولید "جدایی نادر از سیمین" پرداخت: زمانی کار به گونهای شد که نزدیک بود در اثر بیتدبیری عدهای این فیلم ساخته نشود و این وضعیت کار فرهنگی در کشور ماست و اوضاع به گونهای است که فیلمی که تا این اندازه افتخار میآفریند در زمان ساخت تا مرز تعطیلی پیش میرود. شاید اصغر فرهادی نداند، اما طی آن دوران بسیاری از افرادی که با او سلام و علیک داشتند و نداشتند سعی کردند به گونهای به صحبت پرداخته و در نوع خود تلاش کنند تا مشکل این فیلم حل شود.
وی گفت: من امیدوارم حال که فرهادی در مسیری عالی و متعالی قرار گرفته و انشاءالله به قلههای بالاتر هم میرسد، دوستان خود در سینمای ایران را فراموش نکند وهمانطور که عباس کیارستمی گاه به کمک این سینما میآید او هم به خاطر داشته باشد که سینمای این مرز و بوم به سرمایههایش نیاز دارد.
در ادامه این مراسم نگار اسکندرفر مجری طرح فیلم و علی امینتفرشی عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد به روی سن دعوت شدند، تا هدایای خود را از فرهاد توحیدی و منوچهر محمدی دریافت کنند. تقدیر از بازیگران فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" یکی از بخشهای جذاب مراسم دیشب بود.
داود رشیدی پس از خواندن پیام تبریک انجمن بازیگران گفت: اصغر فرهادی کار خود را از تئاتر شروع کرد و من عقیده دارم آنهایی که از تئاتر وارد سینما میشوند، در هدایت بازیگران نقش و توانایی بیشتری دارند. امیدوارم که دوباره و در همین روزها بتوانیم شاهد کارهای تئاتری او هم باشیم.
امین تارخ یکی دیگر از سخنرانان دیشب درباره فیلم فرهادی گفت: درباره "جدایی نادر از سیمین"صحبتهای بسیاری مطرح شده و خواهد شد، من خود را در جایگاهی نمیبینیم که بخواهم درباره فیلمی چنین ارزشمند صحبت کنم، اما اتفاق بزرگی که در این فیلم شاهد آن بودیم، موفقیت مجموعهای از بازیگران بود که با ذوق و شوق ودانش بسیار آمده بودند تا نسل نویی از سینما را معرفی کنند. بازیگری مقولهی سختی است و باید حتما فرد وارد این مقوله شده باشد تا درک کند که ساره بیات در این فیلم چه کار مشکلی را انجام داده است.
امین تارخ و داود رشیدی هدایا و لوحهای تقدیر بازیگران را به آنها دادند و تعدادی از بازیگران فیلم چند جمله صحبت کردند،
پیمان معادی گفت: خوشحالم که امشب دوستان و بزرگان سینما را در این سالن میبینم، من امیدوارم که همیشه این خانه سرپا باشد. زمان جشنواره یکی از داوران جشنواره فیلم فجر در تلویزیون گفته بود که خیلی بازی من را دوست دارد و من سالها در تئاتر کار کردهام اما من میخواهم بگویم که تاکنون در تئاتر بازی نکردهام و امیدوارم که روزی اصغر فرهادی نمایشی بر روی سن ببرد و من هم بتوانم در کنار او تئاتر را هم تجربه کنم.
لیلا حاتمی هم روی سن آمد و گفت: منتظر بودم تا امسال در جشنواره فجر سیمرغی بگیرم و آن را تقدیم به کسی کنم که خیلی برایم عزیز بود. حالا میخواهم این جایزه را به زیبایی فریماه فرجامی در دهه شصت تقدیم کنم.
شهاب حسینی گفت: از تمام اساتیدی چون عباس کیارستمی، بهمن فرمانآرا و... که امشب اینجا حضور دارند، تشکر میکنم. اصغر فرهادی افتخار سینمای ایران را به آن بازگردانده است.
ساره بیات هم از فرهادی تشکر کرد:اگر تا آخر عمرم هم از اصغر فرهادی، همسرش، شهاب حسینی و سایر بازیگران این فیلم تشکر کنم باز هم کم خواهد بود. این جایزه برای من جایزه بسیار محترمی است و من با وجود اینکه عضو خانه سینما نیستم، احترام زیادی برای این خانه قائلم.
سارینا فرهادی بازیگر نوجوان این فیلم از محمود کلاری تشکرکرد: در برلین گفتم زمانی که میبینم مردم ساعتهای طولانی برای دیدن این فیلم در صف میایستند قلبم تند میزند و اکنون از افرادی که ساعتها در صفهای طولانی این فیلم ایستادهاند تشکر میکنم و برایم بسیار ارزش دارد که این جایزه را از امین تارخ میگیرم.
مریلا زارعی پس از دریافت جایزهاش، حضور در دو فیلم اصغر فرهادی را افتخاری بزرگ برای خودش دانست و گفت: دوست دارم اگر من هم شایسته هستم، اگر لیلا حاتمی نشان زرین خود را بر شانه راست فریماه فرجامی نصب میکند، من هم این نشان را بر دوش چپ او بگذارم.
تورج منصوری عضو هیئت مدیره خانه سینماو رئیس کانون فیلمبرداران برای اعطای هدیه محمود کلاری بر روی سن رفت و در صحبتی کوتاه گفت: فکر میکنم فیلمبرداری هم مانند بازی کاری دشوار است و اصلا اینگونه نیست که در یک فیلم خوب فقط یک بخش تاثیرگذار و مهم باشد.
در ادامه مراسم حسن حسندوست رئیس کانون تدوینگران، مسعود بهنام صداگذار سینمای ایران و مهین نویدی رئیس انجمن چهرهپردازان به همراه نظامالدین کیایی نماینده انجمن صدابرداران سینما بر روی سن رفتند تا از بخشهای مختلف فنی این فیلم تقدیر کنند.
در بخش دیگری از این مراسم پروین صفری رئیس انجمن طراحان صحنه، بیتا بهشتیان عضو شورای مرکزی کانون آهنگسازان ، آناهید آباد رئیس کانون برنامهریزان و دستیاران کارگردان و زینت رضا رئیس انجمن مجریان صحنه بر روی سن رفتند تا جوایز این بخشها را اعطا کنند.
در ادامه این مراسم حسین جلیلی نماینده کانون دستیاران سینما، حافظ احمدی رئیس انجمن عکاسان سینما، مسعود اطیابی رئیس انجمن مدیران تولید و رضا نوروزی رئیس انجمن مدیران تدارکات برای تقدیر از مسوولان این بخشها بر روی سن رفتند.
حضور عباس کیارستمی یکی از جذابیتهای این مراسم بود، کیارستمی که به شدت تشویق شد در ابتدای سخنانش گفت: فرهادی عزیز فیلمت را هنوز ندیدهام اما این چند روز هر کس را که میبینم میگوید فیلم تو از آثار قبلیات خیلی بهتر است. من نمیدانم تو تا کجا میخواهی پیش بروی،! اما برای من لذت اعطای جایزه به فردی مثل فرهادی از جایزهگرفتن هم بیشتر است. مدتی بود که سینمای ایران در جهان به فطرت کشیده شده بود. من از تو ممنونم که این سینما را مجددا زنده کردی .
پس از آن عباس کیارستمی، بهمن فرمانآرا، محمدمهدی عسگرپور و فرهاد توحیدی برای اعطای هدایای اصغر فرهادی به روی سن دعوت شدند و فرهادی که حاضران تا چند دقیقه او را به صورت بیوقفه و ایستاده تشویق میکردند در سخنانی کوتاه گفت: هیچ حرف ویژهای به غیر از تشکر ندارم، خوشحالم که مراسم امشب اگرچه طولانی بود، اما ز تمام گروه تقدیر شد. اگرچه ما جوایز میگیریم عدهای زیادی در پشتصحنه زحمتهای فراوانی میکشند.
فرهادی ادامه داد: پیش از این در دو مقطع فیلمهایم باعث زحمت برای خانه سینما شد، یکی زمان "درباره الی" بود که رسانهای نشد و دیگری هم موردی بود که همه میدانند. در آن مقطع یا باید تصمیم میگرفتم فیلم را بسازم یا نسازم، من تصمیم گرفتم فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته شود. من هم مثل شما نگرانم، اما مطمئن باشید که صحبتهایی که درباره مهاجرت مطرح میشود، چندان واقعی نیست.
حسین ترابی، ابراهیم مختاری، مازیار میری، همایون اسعدیان، قاسم قلیپور، علیرضا خمسه، محمدرضا سکوت، هوشنگ گلمکانی و ... در این مراسم حضور داشتند.
