نمایشگاه آثار جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این نمایشگاه با حضور مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولین شهرستان سمنان و هنرمندان گشایش یافت.

250 اثر در نمایشگاه سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است که این نمایشگاه در چهار بخش دایر شده است.

نمایشگاه آثار جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی سمنان در بخش های کاریکاتور چهره با 10 اثر، کاریکاتور موضوع با20 اثر، کمیک استریپ با 30 اثر و عکس با 190 اثر از کشورهای مختلف برپا است.

علاقمندان می توانند صبح ها از ساعت 10 تا 12 و عصرها از ساعت 17 تا 20 از نمایشگاه سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در فرهنگسرای کومش سمنان بازدید کنند.