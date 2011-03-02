تأثیر دکارت بر فلسفه بعد از خود/ فلسفه دکارت چندان پرمایه نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "دکارت و فلسفه اسلامی" با حضور دکتر احمد احمدی و دکتر علی افضلی عصر دیروز سه‌شنبه دهم اسفندماه در سرای اهل قلم برگزار شد.

دکتر احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه فلسفه دکارت از جنبه محتوایی چندان پرمایه نیست گفت: اما طرح فلسفه دکارت به لحاظ روزگاری که در آن می‌زیسته و تأثیری که بر جای گذاشته حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: دکارت در زمانی فلسفه خود را مطرح می‌کند که شکاکیت فراگیری در آن زمان وجود داشت. دکارت از آن جهت که پایگاهی پیدا کرد که پا بر روی آن بگذارد تا از یک نقطه یقینی آغاز کند اقدام مهمی انجام داده است.

وی افزود: دکارت راه عقلگرایی را پیش کشید و از این حیث کار مهمی انجام داد. او "می‌اندیشم پس هستم" را مطرح کرد که البته دچار مشکلات شدید شد و فلسفه او به ایده‌آلیسم منجر شد و در آخر فلسفه‌اش سعی کرد از این شک بیرون بیاید. او با پیش کشیدن مسأله خیال خواست از مسأله شکاکیت بیرون بیاید. در آخر تأمل ششم این تلاش منعکس شده است.

احمدی تأکید کرد: بر این اساس فلسفه او فلسفه مستحکمی نیست و مشکلاتی در علوم طبیعی به وجود آورد. ژیلسون می‌گوید که فیزیک دکارت سی سال بیشتر دوام نیاورد. دکارت شهرتی عالمگیر پیدا کرد و رنسانس را خیلی به پیش برد.

این استاد دانشگاه در ادامه به تأثیر دکارت بر فیلسوفان بعد از خود پرداخت و گفت: دکارت بر فیلسوفان و مکاتب فلسفی بعد از خود یا تأثیر مستقیم داشته و یا این تأثیر غیر مستقیم بوده است. به این معنا که برخی درصدد برآمده‌اند تا به فلسفه او پاسخ گویند و آنرا رد کنند. اسپینوزا و لایب نیتس تابع دکارت هستند. البته در جاهایی با او اختلاف دارند.

وی تصریح کرد: هگلی که منشأ مارکسیسم است با اسپینوزا پیوند محکمی دارد. کانت از لایب نیتس به عنوان یک فیلسوف بزرگ یاد می‌کند. ولف استاد کانت، شاگرد لایب نیتس بوده است. لاک مقابل دکارت ایستاد. هر چیزی که دکارت فطری فرض کرد، لاک رد کرد. لاک معتقد بود هر چیزی از تجربه شکل می‌گیرد و نه از فطرت.

وی یادآور شد: فیخته، شوپنهاور، نیچه، ماتریالیسم و مارکسیسم به نحوی تحت تأثیر دکارت بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آنچه در فلسفه دکارت حائز اهمیت است روش و متد اوست گفت: دکارت ریاضی دان بوده و شیوه ریاضی بر اندیشه او تأثیرگذار بوده است. سلسله‌وار عمل کردن و یقین داشتن به حقانیت کار را می‌توان نتیجه تأثیر ریاضیات بر او دانست.

استاد دانشگاه تهران یادآور شد: بحث "من اندیشنده" بحث مهمی در فلسفه دکارت است. من اندیشنده با امتداد اندیشه یعنی ماده قابل جمع نیست. فکر یا اندیشه با امتداد فکر یعنی ماده متمایز است و بر این اساس دکارت می‌گوید اینها دو جوهر متمایز هستند و این موضوع برای او دوآلیسم را به وجود آورد.

مترجم "تأملات" دکارت در ادامه افزود: مسئله دوآلیته دکارت مدتها اذهان فیلسوفان را معطوف به خود کرد. اینکه دکارت چگونه میان جوهر مدرک و جوهر ممتد که هیچگونه رابطه ارگانیک و ساختاری با یکدیگر ندارند پیوند برقرار می‌کند از مشکلات فلسفه او به شمار می‌رود.

وی در ادامه به تأثیر فیلسوفان اسلامی از دکارت پرداخت و گفت: نزد دکارت فکر و اندیشه با امتداد فکر یعنی ماده دو جوهر متفاوت هستند. در آثار علامه طباطبایی یافتن "من" مطرح بوده و معتقد بوده که "من" خودم را با علم شهودی می‌یابم. قبل از مرحوم علامه، مسکویه نیز این اندیشه را بیان کرده بود.

احمدی در پایان ایرادهای جدی به فلسفه دکارت در رابطه خدا با نفس، ارتباط نفس با بدن و برهان وجودی او دانست.