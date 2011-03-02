به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که جوایز اسکار به طور تقریبا مساوی میان چند فیلم برجسته تقسیم شد، مورد توجه ترین جوایز نصیب تام هوپر و درام تاریخی اش شد تا بریتانیایی ها مهم ترین افتخارات اسکار امسال را به خود اختصاص دهند.

جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی (دیوید سایدلر) و بازیگر نقش اول مرد (کالین فرث) به فیلم تمام انگلیسی سخنرانی پادشاه رسید تا صنعت سینمای بریتانیا بار دیگر قدرت خود را به رخ هالیوود بکشد. این در حالی است که فیلم پر سر و صدای "شبکه اجتماعی" ساخته دیوید فینچر هر چند به سه جایزه دست یافت، اما در رقابت شانه به شانه با "سخنرانی پادشاه " کم آورد و به جایزه‌هایی با جذابیت و زرق برق کمتر بسنده کرد."شبکه اجتماعی" سه جایزه فیلمنامه اقتباسی، موسیقی متن و تدوین را به خود اختصاص داد تا اتفاقی شبیه رقابت تنگاتنگ "جعبه رنج" و "آواتار" تکرار شود.

در حالی که همگان انتظار داشتند "آواتار" فاتح بی چون و چرای رقابت‌های پارسال باشد، فیلم مستقل "جعبه رنج" آرام آرام خود را بالا کشید و در شب اهدای مراسم شش جایزه اصلی را ربود. هر چند آواتار هم همین تعداد جایزه دریافت کرد، اما تمام این جوایز را در بخش‌های فنی گرفت تا فیلم درخشان کاترین بیگلو از نظر وجهه هنری بر این محصول پر هزینه فائق آید و ضرب شستی هم به جیمز کمرون همسر سابقش نشان دهد.

اما اینها تمامی موفقیت بریتانیایی‌ها در "شب انگلیسی" اسکار نبود. کریستوفر نولان و فیلم محبوبش یعنی "تلقین" هم چهار جایزه دریافت کردند تا سیطره آنگلوساکسون‌ها بر اسکار هشتاد و سوم تکمیل شود. هر چند نولان در هالیوود و با عوامل اغلب آمریکایی فیلم‌هایش را می‌سازد اما رگ و ریشه انگلیسی این فیلمساز بزرگ نه تنها در لهجه لندنی و لحن فاخرسخن گفتنش، که در حال و هوای ضد کلیشه‌ای وغیر هالیوودی فیلم‌هایش به خوبی مشهود است.

البته چهار جایزه فیلم "تلقین" حق این فیلم برجسته را که به نظرم بهترین محصول سینمای جهان در سال 2010 است ادا نکرد. این فیلم که می‌توانست برنده جوایزی چون بهترین فیلم کارگردانی و فیلمنامه غیر اقتباسی هم باشد در نهایت به جوایز کم اهمیت‌تر و فنی‌تری چون فیلمبرداری، میکس صدا، تدوین صدا و جلوه‌های ویژه تصویری اکتفا کرد تا یکی از بزرگ ترین ناکامان جوایز اسکار، شاید در طول عمر هشتاد و سه ساله اهدای این جوایز لقب بگیرد.

فیلم کم سرو صدا و کم زروق و برق "مشتزن" هم به نتایجی فراتر از انتظار دست یافت. دو جایزه بازیگر مرد و زن نقش مکمل به کریستین بیل (باز هم یک انگلیسی دیگر !) و ملیسا لئو رسید. در حالی که "قوی سیاه" دارن آرونوفسکی تنها به جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن ( ناتالی پورتمن) رسید.

اسکار هشتاد و سوم تنها یک انگلیسی ناکام داشت و آن هم دنی بویل بود که فیلمش یعنی "127 ساعت" به رغم نامزدی‌های پر شمار به هیچ جایزه‌ا‌ی دست نیافت. اسکار امسال البته ناکام پر امید کم نداشت. دو فیلم "شهامت واقعی" برادران کوئن و فیلم مستقل "استخوان زمستان" هم به ترتیب با ده و هشت نامزدی هیچ نصیبی از جوایز اسکار نبردند.

در رشته بهترین فیلم خارجی زبان هم در حالی که همگان انتظار داشتند "بیوتی فول" الخاندرو گونزالس ایناریتو برنده مجسمه طلایی شود این جایزه به فیلم دانمارکی "در دنیایی بهتر" ساخته سوزانه به یر اهدا شد تا اسکار امسال هم خالی از شگفتی و غافلگیری نباشد.

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مازیار فکری ارشاد

