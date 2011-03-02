منشاء بسیاری از بیماریها حاصل ارتباط انسان و محیط زندگی اوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر مرضیه وجیددستجردی آمده است: توسعه پایدار در میان ملل مختلف با توجه به شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها معنا می­یابد ولی محور هر توسعه پایداری انسان سالم است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: حفظ دستاوردهای نظام سلامت کشور و حفظ و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه، حرکت در مسیری است که تحقق اهداف توسعه پایدار بر مبنای انسان سا لم را در پی دارد.

وزیر بهداشت گفت: رشد روز افزون پدیده شهرنشینی و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و افزایش آلاینده ها خطرات بسیاری را متوجه انسان می­نماید لذا ارائه فعالیتها و خدمات بهداشت محیط جهت پیشگیری از بیماریها و حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است.

دستجردی اظهارداشت: بهداشت محیط به فرایند ارزیابی، تصحیح، کنترل و پیشگیری از عواملی در محیط می پردازد که می تواند بر سلامت نسل حاضر و آینده اثرات ناگواری داشته باشد و بسیاری از بیماریها در جهان امروز حاصل ارتباط تنگاتنگ انسان با محیط زندگی اوست که با افزایش آلاینده های محیطی افزایش چشمگیری داشته است.

به گفته وزیر بهداشت، تغییر الگوی مصرف از منابع طبیعی به منابع مصنوعی همچون مواد شیمیایی، استفاده از سموم دفع آفات در گستره بسیار وسیع در کنار بروز پدیده های جهانی همچون تغییرات آب و هوا، گرم شدن جهانی، بارانهای اسیدی، تخریب لایه ازن و از سوی دیگر بروز بیماریهای نوظهور موجب تحمیل بار مضاعفی بر مسئولیتهای بهداشت محیط در جامعه امروزی شده است.

وی در بخش دیگری از پیام خود به مناسبت روز ملی بهداشت محیط، گفت: خوشبختانه مهندسی بهداشت محیط در کشور به عنوان یک فعالیت منسجم قدمتی بیش از نیم قرن داشته و منشاء اثرات زیادی در ارتقاء سلامت جامعه بوده است.

دستجردی افزود: 11 اسفند روز ملی بهداشت محیط نقطه عطفی در برنامه­های بهداشت محیط محسوب می­شود و میتواند تلاشی دیگر برای آماده سازی عمومی و جلب همکاریهای بین بخشی و حمایت مسئولین باشد. همچنین فرارسیدن روز ملی بهداشت محیط فرصتی مناسب برای بازنگری فعالیتهای انجام شده و برنامه ریزی در آینده را فراهم می آورد.