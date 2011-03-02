جهانگیر کوثری درباره اکران فیلم‌های نوروزی به خبرنگار مهر گفت: به نمایش در آمدن فیلم‌های پر فروش در کنار یکدیگر باعث رونق بخشیدن به سینماهای کشور می‌شود. اکران این نوع فیلم‌ها در کنار هم نه تنها فروش یکدیگر را تحت الشعاع قرار نمی‌دهند بلکه مخاطب می‌تواند فیلم مورد علاقه خود را به راحتی انتخاب کند.

وی ادامه داد: جمعیت سینمارو کشور ما بسیار زیاد است، بنابراین نمایش فیلم‌های پر مخاطب در کنار یکدیگر باعث افت فروش نمی‌شود. جامعه ما این پتانسیل را دارد که بتوان در آن چندین فیلم جذاب را اکران کرد. چون تعداد کسانی که در ایام نوروز به سینما می‌روند زیاد است بنابراین بهترین فرصت برای ایجاد فضای مناسب برای جذب مخاطب در ایام نوروز پیش می‌آید.

تهیه‌کننده "عصر جمعه" گفت: تنوع فیلم‌‌هایی که در این ایام اکران می‌شوند بسیار مهم است. نمایش فیلمی کمدی، کمدی جنگی و یا اجتماعی در کنار یکدیگر حق انتخاب بهتری را به مخاطب می‌دهد. بنابراین این مسئله که در اکران نوروزی امسال فیلم‌ها تنوع مضمونی دارند بسیار حائز اهمیت و مناسب است.

کوثری خاطرنشان کرد: ملاک فروش و موفقیت یک فیلم جایزه گرفتن در جشنواره نیست. ممکن است فیلمی که مورد تقدیر منتقدان قرار گرفته باشد در نمایش عمومی با اقبال مواجه نشود. بنابراین با این تصور نمی‌توان گفت که نمایش فیلم‌هایی که فکر می‌کنیم پرفروش می‌شوند در کنار یکدیگر باعث ریزش تماشاگرانشان می‌شود.

فیلم‌های سینمایی "اخراجی‌ها 3"، "جرم"، "ورود آقایان ممنوع"، "جدایی نادر از سیمین" و "شیش و بش" از گزینه‌های اکران نوروزی سال 90 هستند.