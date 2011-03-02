مجلس خواستار محاکمه موسوی و کروبی شد/ 14پیشنهاد به مراجع امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش غائله اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی 25 بهمن ماه و فتنه 88 که از سوی کمیته 5 نفره در مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود در صحن علنی مجلس قرائت و 14 پیشنهاد نمایندگان در این زمینه به دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و تمامی دستگاه های کشور مطرح شد.

محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 با قرائت این گزارش اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد قاطع و قانونی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی خائنان به ملت و ضد انقلاب است و آنان را مستوجب محاکمه می داند.

در ادامه نیز این گزارش می افزاید سکوت خواص موجب می گردد دشمنان از این فرصت استفاده کنند و اتخاذ مواضع مبهم توسط اصحاب تردید و سکوت نیز موجب سوء استفاده دشمنان می شود لذا انتظار داریم به صورت قاطع و شفاف و بدون ابهام مواضع خود را نسبت به ضد انقلاب مطرح کنند و آنان را محکوم کرده تا ضد انقلاب و نظام سلطه مایوس شوند.

وی در 14 بند این موارد را قرائت کرد که به شرح زیر است:

1- از خواص جامعه بیش از دیگران در این باره انتظار داریم.

2- دخالت سفارتخانه های خارجی و عوامل آنها در فتنه 25 بهمن ماه و فتنه سال 88 بر اساس اسناد به دست آمده روشن و مشخص است و این دخالت قابل پذیرش نیست لذا از وزارت خارجه خواسته می شود که با این جسارت ها و گستاخی ها برخورد شود و گزارش آن را نیز به مجلس ارائه دهند.

3- شبکه های ماهواره ای ابزاری برای فرماندهی جریان فتنه و غائله 25 بهمن بوده که لازم است دولت و قوه قضائیه اقدامات حقوقی و فنی را برای پیشگیری و خنثی سازی این ابزارها معمول دارند و دستگاه های مربوطه لازم است با مدیریت و بهره گیری فعالانه از فضای مجازی و ماهواره ها فرصت را از نظام سلطه و ضد انقلاب بگیرند.

4- شبکه مجازی، ابزاری در اختیار نظام امپراطوری خبری صهیونیستی است و از این ابزار در راستای اهداف تروریستی خود بهره می جوید لذا لازم است وزارت خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی قوه قضائیه و سایر دستگاه های مربوط اقدامات حقوقی و قضایی و فنی را در سطح داخلی و بین المللی اعمال نمایند.

5- از کلیه نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی که صادقانه مجاهدت نموده و ایثارگرانه وارد صحنه شدند تشکر می کنیم و حمایت و پشتیبانی مجدد خود از آنان را اعلام می نماییم و بر ضرورت حفظ کارآمدی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها تاکید می کنیم.

6- از کلیه رسانه های متعهد به انقلاب اسلامی به ویژه رسانه ملی ضرورت تولید برنامه های بصیرت افزا به صورت مستند و هنری و مستمر را تاکید می نماییم.

7- نظام سلطه و فتنه گران و ضد انقلاب می پنداشت که با استفاده از فشار بیرون و تحریم ها و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورند لذا امید آنان به دمیدن وسوسه های شیطانی و ایجاد اختلاف بین مسئولان بود تا بتوانند نقشه های شوم خود را دنبال کند که با اقدام هوشمندانه نمایندگان مجلس در تاریخ 26 بهمن ماه این دسیسه نقش برآب شد و انتظار می رود مسئولان نظام به ویژه سران سه قوه با وحدت کلمه استکبار جهانی را مایوس کنند.

8- اقدام وزارت کشور در عدم صدور مجوز برای راهپیمایی ضد انقلابی 25 بهمن قابل تقدیر بود و معتقدیم که تمسک به اصل 27 قانون اساسی برای کسانی است اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی دارند، نه ضد انقلاب و جریاناتی که علیه حقوق عمومی و امنیت ملی و در راستای اهداف نظام سلطه گام بر می دارد.

9- غائله و آشوب 25 بهمن ماه یک نقشه و طرح کاملا اسرائیلی و آمریکایی، انگلیسی و ضد انقلابی و خائنانه علیه ملت بزرگ ایران بوده است.

10- تمامی افراد و جریانات سیاسی و سایت های داخلی و خارجی و رسانه هایی که زمینه ساز و مبلغ و دعوت کننده برای شرکت در غائله 25 بهمن بوده اند و همچنان در آن مسیر گام بر می دارند دشمنان ملت ایران و در خط آمریکا و اسرائیل و انگلیس هستند و لجاجت و عناد سران و عوامل فتنه و کینه و بخل و دشمنی آنها نسبت به بعضی از مسئولان آنها را به زمینه سازان نقشه های براندازانه اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی تبدیل کرده است.

11- دعوت کنندگان و زمینه سازان و مشوقان ناامن سازی کشور در 25 بهمن و قبل و بعد از آن همچون میر حسین موسوی و کروبی و دیگران خائن به ملت اند و همچون ضد انقلاب مستوجب برخورد قاطعانه و قانونی هستند.

12- هیئت منتخب با تکیه بر منابع و شواهد و اسناد و مدارک موجود و متقن، رسیدگی قضایی و تعقیب آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و وابستگان و همراهان آنها را که در غائله اخیر نقش داشتند ضروری می داند و صراحتا اعلام می دارد مجلس و نمایندگان خانه ملت دیگر توجیهی در عدم برخورد را مجاز نمی داند و رهنمودهای حضرت امام (ره) همواره راهنمای مسئولان بوده و هست به ویژه آنکه در نامه 6/1/68 فرمودند تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام.

13- کلیه آثار زیانبار و خسارت های مادی و معنوی که در نتیجه اقدامات ضد انقلابی و خائنانه مشابه 25 بهمن 89 در کشور ایجاد می شود متوجه همه زمینه سازان بوده و بایستی مدعی العموم فهرست خسارت های مادی و معنوی چنین اقداماتی را به عنوان کیفر خواست مطرح نماید تا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد . همچنین اقدامات همچون فراخوان علیه امنیت ملی و توسل به شیوه های مزورانه و حتی مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و اهالی محل و کسبه و رانندگان و تخریب و ویرانی اموال عمومی و خصوصی و کشتار و جرح عده ای از هموطنان شامل این موارد می شود.

14- استمرار اقدامات خائنانه و ضد انقلابی و خوش خدمتی به نظام سلطه به منزله اقدام علیه امنیت ملی، اختلال در نظم عمومی، نادیده گرفتن حقوق عمومی است و ایجاد حاشیه امنیت برای عناصر مفسد فی الارض غیر قابل قبول است و انتظار از دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی این است که با قوت، هوشمندی و قاطعیت نسبت به پیشگیری از این گونه حوادث اقدام نمایندو دستگاه قضایی مطمئن باشد ملت بزرگ ایران با تمام وجود از آنها حمایت می کند.

در خاتمه این گزارش نیز نمایندگان مجلس صمیمانه از مقام معظم رهبری که با درایت و تدبیر بی نظیر خود جان و ذهن خود را با معرفت و بصیرت معطر نمودند تشکر می کنند و از ثمرات ارزشمند گفتمان بصیرت در جریانات اخیر این بود که سران سراب اندیش فتنه پیش از محکومیت در دادگاه های عادی نزد افکار و وجدان های بیدار گشته با نور ولایت، محاکمه و محکوم گردیدند و همچنین از مردم عزیز و نیروهای جان بر کف بسیجی که خالصانه در سنگر دفاع از هویت اسلامی نظام چونان همیشه حاضر گردیند خالصانه سپاسگزاریم.

در میان قرائت بند های گزارش مجلس، نمایندگان با فریاد های مرگ بر ضد ولایت فقیه و الله اکبر هر بند گزارش را مورد تائید قرار می دادند.