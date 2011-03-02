348 واحد مسکونی خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امان الله حسین پور صبح روز چهار شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: در این هفته فاز دو مجتمع فرهنگی تربیتی بجنورد نیز راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: افتتاح کارگاه تولیدی فرش های سفارشی کشور امارات، افتتاح طرح اشتغال و بازدید از طرح های موفق خود کفایی در کلیه شهرستان ها و اهدای جهیزیه به زوجین کمیته امداد از دیگر برنامه های این سازمان در هفته کمیته امداد امام خمینی(ره) استان است.

وی ادامه داد: همچنین در این ایام به دانشجویان ممتاز تحت کمیته امدا استان 20 رایانه اهدا می شود و کارت تبریک برای کلیه حامیان طرح حامیان اکرام در کلیه شاخه ها در آستانه آغاز سال نو فرستاده می شود.

وی اضافه کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار، و برگزاری همایش محسنین با حضور خیرین و مجمع خیرین و تجلیل از خانواده های امداد گران شهید، جانبازان و ایثارگران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان از دیگر برنامه های هفته احسان و نیکوکاری در استان است.

حسین پور همچنین از ارائه خدمات کمیته امدا امام خمینی(ره) استان به 130 هزار نفر اقشار نیازمند خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر از این تعداد اقشار 34 هزار خانواده تحت حمایت دائم و 52 هزار نفر به عنوان اقشار آسیب پذیر تحت حمایت این سازمان است.

وی همچنین به پوشش خدمات این سازمان به 9 هزار و 500 دانش آموز و هزار و 700 دانشجو و طلبه استان نیز اشاره کرد و افزود: با طرح بیمه این سازمان برایر 20 هزار نفر بیش از 90 درصد از هزینه های درمانی این مدد جویان توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) استان پرداخت می شود.

حسین پور همچنین تعداد پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی استان در جشن نیکوکاری سال جاری را 212 پایگاه اعلام کرد و گفت: 61 پایگاه در سطح شهرهای استان و 153 پایگاه در سطح مدارس استان آماده دریافت کمک های مردمی هم استانی ها است.