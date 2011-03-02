سویا مقابل اسپورتینگ گیخون پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سویا در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لالیگا با نتیجه 3 بر صفر در دیداری خانگی مقابل اسپورتینگ گیخون پیروز شد. برای سویا در این دیدار ، فابیانو (28 - پنالتی)، دیه گو پروتی (35) و آلوارو نگردو (65) گلزنی کردند. "سباستین اگورن" از گیخون در دقیقه 26 از زمین اخراج شد.

اسپانیول در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک در زمین خود مقابل رئال مایورکا تن به شکست داد. اسپانیول در دقیقه 19 توسط "آلوارو واسکوئز" به گل رسید اما دوبار در دقایق 63 و 83 توسط "پی‌یر وبو" و "امیلیو انسوئه" دروازه اش باز شد تا تیم میهمان برنده از زمین خارج شود.

برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و ششم به این شرح است:

چهارشنبه 11/12/1389

* اوساسونا - دپورتیوولاکرونا

* رئال سوسیه داد - لوانته

* ویارئال - هرکولس

* رئال زاراگوزا - آتلتیک بیلبائو

* ختافه - آتلتیکومادرید

* والنسیا - بارسلونا

پنج شنبه 12/12/1389

* آلمریا - راسینگ سانتاندر

* رئال مادرید - مالاگا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 68 امتیاز

2- رئال مادرید 61 امتیاز

3- والنسیا 51 امتیاز

4- ویارئال 47 امتیاز

5- اسپانیول 40 امتیاز - یک بازی بیشتر

6- آتلتیک بیلبائو 38 امتیاز

7- سویا 38 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18- رئال زاراگوزا 24 امتیاز

19- مالاگا 23 امتیاز

20- آلمریا 21 امتیاز