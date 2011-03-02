سویا مقابل اسپورتینگ گیخون پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سویا در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لالیگا با نتیجه 3 بر صفر در دیداری خانگی مقابل اسپورتینگ گیخون پیروز شد. برای سویا در این دیدار ، فابیانو (28 - پنالتی)، دیه گو پروتی (35) و آلوارو نگردو (65) گلزنی کردند. "سباستین اگورن" از گیخون در دقیقه 26 از زمین اخراج شد.
اسپانیول در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک در زمین خود مقابل رئال مایورکا تن به شکست داد. اسپانیول در دقیقه 19 توسط "آلوارو واسکوئز" به گل رسید اما دوبار در دقایق 63 و 83 توسط "پییر وبو" و "امیلیو انسوئه" دروازه اش باز شد تا تیم میهمان برنده از زمین خارج شود.
برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و ششم به این شرح است:
چهارشنبه 11/12/1389
* اوساسونا - دپورتیوولاکرونا
* رئال سوسیه داد - لوانته
* ویارئال - هرکولس
* رئال زاراگوزا - آتلتیک بیلبائو
* ختافه - آتلتیکومادرید
* والنسیا - بارسلونا
پنج شنبه 12/12/1389
* آلمریا - راسینگ سانتاندر
* رئال مادرید - مالاگا
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 68 امتیاز
2- رئال مادرید 61 امتیاز
3- والنسیا 51 امتیاز
4- ویارئال 47 امتیاز
5- اسپانیول 40 امتیاز - یک بازی بیشتر
6- آتلتیک بیلبائو 38 امتیاز
7- سویا 38 امتیاز - یک بازی بیشتر
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18- رئال زاراگوزا 24 امتیاز
19- مالاگا 23 امتیاز
20- آلمریا 21 امتیاز
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