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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۰

هفته بیست و ششم لالیگا/

سویا مقابل اسپورتینگ گیخون پیروز شد

سویا مقابل اسپورتینگ گیخون پیروز شد

تیم فوتبال سویا در زمین خود مقابل اسپورتینگ گیخون 10 نفره به یک برتری پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سویا در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لالیگا با نتیجه 3 بر صفر در دیداری خانگی مقابل اسپورتینگ گیخون پیروز شد. برای سویا در این دیدار ، فابیانو (28 - پنالتی)، دیه گو پروتی (35) و آلوارو نگردو (65) گلزنی کردند. "سباستین اگورن" از گیخون در دقیقه 26 از زمین اخراج شد.

اسپانیول در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک در زمین خود مقابل رئال مایورکا تن به شکست داد. اسپانیول در دقیقه 19 توسط "آلوارو واسکوئز" به گل رسید اما دوبار در دقایق 63 و 83 توسط "پی‌یر وبو" و "امیلیو انسوئه" دروازه اش باز شد تا تیم میهمان برنده از زمین خارج شود.

برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و ششم به این شرح است:
چهارشنبه 11/12/1389
* اوساسونا - دپورتیوولاکرونا
* رئال سوسیه داد - لوانته
* ویارئال - هرکولس
* رئال زاراگوزا - آتلتیک بیلبائو
* ختافه - آتلتیکومادرید
* والنسیا - بارسلونا

پنج شنبه 12/12/1389
* آلمریا - راسینگ سانتاندر
* رئال مادرید - مالاگا

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 68 امتیاز
2- رئال مادرید 61 امتیاز
3- والنسیا 51 امتیاز
4- ویارئال 47 امتیاز
5- اسپانیول 40 امتیاز - یک بازی بیشتر
6- آتلتیک بیلبائو 38 امتیاز
7- سویا 38 امتیاز - یک بازی بیشتر
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18- رئال زاراگوزا 24 امتیاز
19- مالاگا 23 امتیاز
20- آلمریا 21 امتیاز

کد مطلب 1265025

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