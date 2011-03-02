نگذارید فیسبوک رهبری را بدست بگیرند/ روحانیون وارد عمل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، "برهان الدین ربانی" هشدار داد که اگر "علمای دینی" نتوانند نقش رهبری کننده ای در اجتماع بازی کنند، کنترل وضعیت به دست "جوانان فیسبوک و اینترنت" خواهد افتاد.

ربانی که در یک گردهمایی علمای دینی و روحانیون افغان در کابل صحبت می کرد، آنها را تشویق کرد تا در مذاکره با طالبان و آوردن صلح در این کشور، "نقش رهبری کننده" داشته باشند.

ربانی گفت که در تاریخ افغانستان، علمای دینی در مهار بحران ها نقش مهمی داشته اند و حالا نیز زمان آن رسیده تا آنها در آوردن صلح در افغانستان وارد عمل شوند. شکی نیست که اگر علما جای خود را در جامعه خالی بگذارند گاهی اتفاق می افتد که به اصطلاح جوانان فیسبوک و اینترنت رهبری جامعه و تحولات را بدوش می گیرند.

اشاره ربانی به ویژه به تحولات اخیر در کشورهای مصر، تونس و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه است که در آن بخشی از اعتراضات از طریق سایت های اینترنتی و فیسبوک مدیریت می شود.

ربانی در ادامه گفت: "امروز ما می بینیم که اگرچه حضور علما قوی است، اما در تحولات اخیر که در تونس، مصر و لیبی صورت گرفت، جوانها نقش اصلی را ایفا کردند."

شبکه های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر که کاربران آن به میلیونها نفر در سراسر جهان می رسد، اخیرا به عنوان رسانه ای مهم در تحولات سیاسی و اجتماعی عرض اندام کرده است.

برهان الدین ربانی که ریاست شورای عالی صلح افغانستان را برعهده دارد در سخنرانی خود خطاب به روحانیون و چهره های سرشناس تاکید بیشتر را روی ساختارهای سنتی قدرت در افغانستان داشت و تاکید کرد که علمای دینی باید موقعیت خود را به عنوان رهبران جامعه حفظ کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود : "شکی نیست که ما وقتی تاریخ اسلام را می بینیم، در مبارزات تاریخی، در قیام های آزادی بخش دینی و ملی، در مقابله با قدرت های دیکتاتور و سرکش، در سقوط نظام های فاسد و منحرف، نقش علما تعیین کننده بوده است. اینها بودند که شکنجه ها را پذیرفتند."

ربانی در خاتمه تاکید کرد که در پایان دادن به خشونتهای جاری در افغانستان و دعوت طالبان به مصالحه نیز نقش علمای دینی برجسته است و از آنها خواست تا در این راه با جدیت تلاش کنند.