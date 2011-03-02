برترینهای رقابتهای کشوری پل ماکارونی در سمنان شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این رقابتها با معرفی تیمهای برتر و نمایش پل های ماکارونی ساخته شده به کار خود پایان داد.

50 تیم تیم دانشجوئی از دانشگاه های سراسر کشور در این رقابت ها با یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم نوین سازه یک از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با پلی با وزن 195 گرم و تحمل وزن 78.9 کیلوگرم رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

تیم نوین سازه دو از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با وزن پل 187 گرم و تحمل بار 61.29 کیلوگرم و تیم معماران دیار شمس از دانشگاه آزاد خوی با پلی به وزن 329 گرم و تحمل بار 97.02 کیلوگرم رتبه های دوم و سوم این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

همچنین با رای هیئت داوران پل سفیر 88 از دانشگاه سمنان به عنوان زیباترین پل ارائه شده این مسابقات شناخته شد.

تیمهای حائز رتبه های اول تا سوم به ترتیب 8 میلیون ریال ، 6 میلیون ریال و 4 میلیون ریال دریافت کردند و به زیبا ترین پل نیز یک میلیون ریال جایزه نقدی اختصاص یافت.

کارگاههای آموزشی کوتاه مدت آموزش نرم افزار نیز در مدت برگزاری مسابقات در دانشگاه سمنان برگزار شد.