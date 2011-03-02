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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۸

حافظی تاکید کرد:

انتظار سودآوری از شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی

انتظار سودآوری از شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی

مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی، رقابت با بخش خصوصی و سودآوری را انتظار اصلی از شرکت خدمات ماشینی تامین عنوان کرد و گفت: این شرکت باید خدمات مورد نیاز صندوق تامین‌اجتماعی را با قیمت پایین ‌تر و کیفیت بهتر نسبت به بخش خصوصی ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی در مراسم تودیع و معارفه اعضای هیئت ‌مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، فن‌آوری اطلاعات را از حوزه‌های بسیار مهم و زیرساختی تامین‌اجتماعی ارزیابی کرد.

وی گفت: درصورت تحقق اهداف حوزه فن‌آوری اطلاعات بیش از 50 درصد برنامه‌ها و اهداف صندوق تأمین‌اجتماعی محقق می‌شود و در همه حوزه‌ها امکان پیشرفت و ارائه خدمات مناسب به بیمه‌شدگان فراهم خواهد شد.

حافظی تکمیل کادر مدیریت صندوق تأمین‌اجتماعی در حوزه فن آوری اطلاعات را زمینه‌ساز رفع مشکلات این حوزه ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم تیم جدید در اسرع وقت نیازهای صندوق تأمین‌اجتماعی را برآورده کنند و ما انتظار تحول جدی در این حوزه داریم.

وی با بیان اینکه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین یکی از شرکت‌های تکلیفی و مأموریتی است که اجرای برنامه‌های سازمان در اولویت اول آن قرار دارد، ادامه داد: این شرکت دارای توانایی و ظرفیت بسیار خوبی است و از ظرفیت آن باید به نحو مطلوب استفاده شود.

مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی رقابت با بخش خصوصی و سودآوری را انتظار اصلی صندوق تأمین‌اجتماعی از شرکت خدمات ماشینی تأمین عنوان کرد و گفت: این شرکت باید خدمات موردنیاز تأمین‌اجتماعی را با قیمت پایین ‌تر و کیفیت بهتری نسبت به بخش خصوصی ارائه دهد و توان رقابت با سایر شرکتهای حوزه فن‌آوری اطلاعات را داشته باشد. سود این شرکت متعلق به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی است و مالیات خود را نیز به مراجع ذی‌ربط پرداخت خواهد کرد.

کد مطلب 1265031

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