انتظار سودآوری از شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی در مراسم تودیع و معارفه اعضای هیئت ‌مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، فن‌آوری اطلاعات را از حوزه‌های بسیار مهم و زیرساختی تامین‌اجتماعی ارزیابی کرد.

وی گفت: درصورت تحقق اهداف حوزه فن‌آوری اطلاعات بیش از 50 درصد برنامه‌ها و اهداف صندوق تأمین‌اجتماعی محقق می‌شود و در همه حوزه‌ها امکان پیشرفت و ارائه خدمات مناسب به بیمه‌شدگان فراهم خواهد شد.

حافظی تکمیل کادر مدیریت صندوق تأمین‌اجتماعی در حوزه فن آوری اطلاعات را زمینه‌ساز رفع مشکلات این حوزه ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم تیم جدید در اسرع وقت نیازهای صندوق تأمین‌اجتماعی را برآورده کنند و ما انتظار تحول جدی در این حوزه داریم.

وی با بیان اینکه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین یکی از شرکت‌های تکلیفی و مأموریتی است که اجرای برنامه‌های سازمان در اولویت اول آن قرار دارد، ادامه داد: این شرکت دارای توانایی و ظرفیت بسیار خوبی است و از ظرفیت آن باید به نحو مطلوب استفاده شود.

مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی رقابت با بخش خصوصی و سودآوری را انتظار اصلی صندوق تأمین‌اجتماعی از شرکت خدمات ماشینی تأمین عنوان کرد و گفت: این شرکت باید خدمات موردنیاز تأمین‌اجتماعی را با قیمت پایین ‌تر و کیفیت بهتری نسبت به بخش خصوصی ارائه دهد و توان رقابت با سایر شرکتهای حوزه فن‌آوری اطلاعات را داشته باشد. سود این شرکت متعلق به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی است و مالیات خود را نیز به مراجع ذی‌ربط پرداخت خواهد کرد.