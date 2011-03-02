اولین انتصاب نیکزاد در وزارت راه رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در این حکم تصریح کرده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی در عرصه‌های مختلف اجرایی و مدیریتی به موجب این حکم به سمت قائم مقام وزارت راه و ترابری منصوب می‌شوید.

سرپرست وزارت راه و ترابری در این حکم خواستار همراهی پیل پایه و همکاری معاونتها و سازمان‌های تابعه برای دستیابی به اهداف تعیینی در وزاتخانه شد.

رضا پیل پایه 53 ساله فارغ‌التحصیل رشته عمران از دانشگاه امیر کبیر علاوه بر فعالیت در اداره کل راه قدس (در زمان جنگ)، مدیر کل راه و ترابری استان‌های کردستان و مرکزی، مدیر کل راه و ابنیه فنی، سرپرست معاونت راهداری و هماهنگی امور استان‌ها و معاون عمرانی استانداری اردبیل بوده است و مدیریت بخش خصوصی در حوزه مهندسین مشاور در بخش راه و ترابری را تجربه کرده است.

پست قائم مقامی وزارت راه و ترابری بیش از یکسالی بود که کسی عهده دار این مسئولیت نبود. پیش از آن، سید مهدی هاشمی پست قائم مقامی وزارت راه و ترابری را برعهده داشت.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه علی نیکزاد فقط روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه به وزارت راه و ترابری می‌رود، احتمالا از قائم مقام جدید وزارت راه و ترابری باید به عنوان وزیر سایه یاد کرد.

علی نیکزاد که وزیر مسکن و شهرسازی نیز است، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به این وزارتخانه می‌رود.