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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۰

هاشمیان به مهر خبر داد:

نمونه دوپینگ یک بازیکن فوتبال مثبت اعلام شد/ پاسخ منفی 21 نمونه فوتبالی‌ها

نمونه دوپینگ یک بازیکن فوتبال مثبت اعلام شد/ پاسخ منفی 21 نمونه فوتبالی‌ها

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال از پاسخ 21 نمونه منفی و یک نمونه مثبت دوپینگ بازیکنان لیگ دسته اول خبر داد.

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگارمهرضمن اعلام این خبر افزود : پاسخ 22 نمونه گیری دوپینگ شامل بازیکنان لیگ برتر، لیگ دسته اول ، هفته پایانی لیگ فوتسال و فوتبال بانوان اوایل هفته جاری از سوی آزمایشگاه کلن آلمان اعلام شد که بر اساس نتایج اعلام شده 21 نمونه منفی و یک نمونه مثبت بوده است.

هاشمیان تصریح کرد: نمونه مثبت متعلق به بازیکن لیگ دسته اول فوتبال است و مراتب به باشگاه و بازیکن مذکور ابلاغ شده و این پرونده مراحل رسیدگی خود را طی می کند.  داروی مصرف شده از دسته داروهای محرک بنام "متیل فنیدیک" بوده که از مواد ویژه در داروهای ممنوعه به شمار می رود.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پایان از برگزاری نشست خبری دوشنبه آینده پیرامون ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته، تعداد نمونه گیری های دوپینگ در فوتبال کشور ، تغییرات جدید در شیوه نمونه گیری و ... خبر داد.

کد مطلب 1265034

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