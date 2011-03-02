منصور کبگانیان - عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقشه در حال ابلاغ است و رونمایی از آن در هفته آینده روز سه شنبه 17 اسفند با حضور رئیس جمهور صورت می گیرد.

وی افزود: پس از رونمایی نقشه جامع علمی کشور، از میان 224 اقدام ملی موجود در آن، بخش هایی قابلیت اجرایی دارند که برای اجرای آن نیز برنامه ریزیهایی صورت گرفته است.

کبگانیان خاطرنشان کرد: اقدامات مورد نظر مشخص شده اند و پس از ابلاغ نقشه، این اقدامات اجرایی می شوند. این اقدامات با برنامه پنجم توسعه تعارضی ندارند و بودجه این اقدامات هم به صورت بالقوه وجود دارد و در برخی موارد نیز که بودجه خاصی را می طلبد، در حال مذاکره برای اختصاص بودجه در لایحه 90 هستیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: می توان گفت اجرای نقشه جامع علمی از پایان سال آغاز می شود و با سرعت مراحل اجرای آن پیش می رود.

به گزارش مهر، مقام معظم رهبری 23 مرداد 85 در دیدار با روسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه‌های عملیاتی زمان‌دار در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیت‌های مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند.