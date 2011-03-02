لرستان دیار شجاعت و خط شکنی است/ تشریح برنامه های سفر استانی

به گزارش خبرنگارمهر، محمود احمدی نژاد که در هشتاد و هفتمین سفر استانی به لرستان سفرکرده است در فرودگاه خرم آباد و در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق افزود: مردم این دیار سرشار از ایمان، صمیمیت بوده و مردمی صمیمی، پرکار، مقاوم و هوشمند در عرصه های مختلف بودند.

وی ادامه داد: مردم لرستان همواره در عرصه های سخت خط شکن بوده و گره ها را گشوده اند و همواره پیشگام بوده و ماموریت خود را به نحو احسن انجام داده اند.

رئیس جمهور تاریخ لرستان را سرشار از رشادت ها و فداکاری های هوشمندانه مردم این استان عنوان کرد و گفت: این مردم با عشق عمیق به خط نورانی ولایت و امامت حرکت کرده و همواره برای ملت ایران نفع و سربلندی داشته اند.

وی در ادامه دیار لرستان را دیار علما و شهیدان و مجاهدان نیکنام دانست و گفت: این دیار مملو از چهره های تاریخ ساز است.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود برنامه های دور سوم سفرهای استانی را که در استان لرستان نیز اجرا خواهد شد تشریح کرد.

رئیس جمهور افزود: وزرا و معاونین به شهرستان های این استان سفر کرده و در شورای اداری شهرستان ها حضور می یابند، پروژه های مختلف را بازدید می کنند و مشکلات احتمالی را بررسی و برای طرح در جلسه هیئت دولت آماده می سازند.

وی در ادامه به تشکیل کارگروه فرهنگی با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این کارگروه ذخایر فرهنگی و برنامه های مورد نیاز برای ارتقا و فراگیر کردن مولفه های فرهنگی این استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

احمدی نژاد عرض ارادت به مردم این استان، جلسه با ایثارگران، جلسه با مدیران و جلسه هیئت دولت را از دیگر برنامه های این سفر اعلام کرد و گفت: مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی مورد بررسی قرار می گیرد و در جهت رفع موانع اجرای آن تصمیم گیری می شود.

رئیس جمهور همچنین از تصمیمات جدید و بزرگ دولت برای جهش و آبادانی استان لرستان خبر داد.