برنامه مسابقات تغییر کرد/ مدیر فنی معرفی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام قبلی کمیته مسابقات فدراسیون کاراته این رقابتها قرار بود از امروز در اصفهان آغاز شود که با تغییر برنامه از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد و روز جمعه به اتمام می رسد. بر همین اساس فردا پنجشنبه در نوبت صبح رقابتهای کاتا در رده های سنی جوانان، امید و بزرگسالان برگزار می شود.

عصر پنجنشبه نیز رقابتهای کومیته در دو وزن 55- کیلوگرم و 84+ کیلوگرم برگزار می شود. روز جمعه نیز رقابتهای کومیته در اوزان 60- ، 67- ، 75- و 84- کیلوگرم به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس تصمیم فدراسیون کلیه مدعیان حضور در اردوی تیم ملی باید در این رقابتها حضور داشته باشند. غیر از فرزاد عباس زاده که آسیب دیده است و جاسم ویشگاهی که از آسیب دیدگی قبلی خود بهبود پیدا نکرده سایر مدعیان به اصفهان سفر کرده اند. امیرمهدی زاده ، مهدی سلطانی ، محمد غروبی ، حامد زیگساری ، برادان حسنی پور ، و.....

از سوی دیگر فدراسیون کاراته قرار بود قبل از برگزاری رقابتهای انتخابی ، مدیر فنی را معرفی کند تا این مدیر برای ادامه کار تیم ملی تا زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا برنامه ریزی کند که تا کنون چنین اتافق نیافتاده است.

تیم ملی کاراته خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا تیرماه در چین برگزار می شود ، آماده می کند.