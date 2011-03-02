مذاکرات نمایندگان آمریکا و کره جنوبی درباره کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد: مقامات ارشد آمریکا و کره جنوبی امروز چهارشنبه درباره برنامه جدید غنی سازی اورانیوم کره شمالی و تحریم های احتمالی علیه این کشور گفتگو می کنند.

"رابرت آینهورن" مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات با "وی سونگ لاک" نماینده ارشد هسته ای کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه درباره کره شمالی گفتگو می کند.

رابرت آینهورن روز سه شنبه در سفری چهار روزه وارد کره جنوبی شد و هیئت اعزامی ایالات متحده را راهنمایی می کند. این مذاکرات همچنین با هدف جایگزین کردن قرارداد همکاری هسته ای آمریکا و کره جنوبی در سال 1974 انجام می شود.

این قرداد همکاری که در سال 2014 به پایان می رسد، کره جنوبی را از تولید دوباره سوخت مورد نیاز یا غنی سازی اورانیوم منع می کند اما این کشور در پی عقد توافقنامه ای جایگزین با آمریکا است.

