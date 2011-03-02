ورود ماهیانه 250 هزار پرونده به دادسراها/ کمبود بازپرس و دادیار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح چهارشنبه در همایش سراسری دادستانهای عمومی و انقلاب کشور با بیان اینکه امروز ایران به برکت اسلام و ولی فقیه و هوشیاری و بصیرت مردم از تمام زمانهای گذشته مقتدرتر و با صلابت‌تر و در حال پیشرفت است گفت: امروز به لطف حق کشورهای اسلامی با هوشیاری مردم مسلمان و شناخت موقعیتها در آستانه یک تحول بزرگ و بی‌سابقه قرار گرفته‌اند و می‌رود تا دست ظالمین و دست نشانده‌های اجانب به لطف الهی از کشورهای اسلامی کوتاه شود.

دادستان کل کشور افزود: امروز به فضل الهی علیرغم همه تلاش دشمنان در سنوات گذشته و سالهای اخیر که در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، نتوانستند به جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد کنند. در حالی که در این سالها ایران زیر فشارهای بی‌نظیر تبلیغاتی از سوی استکبار بوده است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای اظهار داشت:‌ هم اکنون دشمنان ایران با هوشیاری مردم و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ذلیل‌تر و سرگردان تر شده‌اند که می‌توان به فتنه پیچیده سال گذشته اشاره کرد که با پیچیدگی و ابعاد مختلفی متولد شد ولی به حول قوه الهی خنثی شد.

وی افزود: از خرداد سال گذشته تا امروز دادستانهای سراسر کشور و به خصوص دادستانهای چند استان بزرگ و به ویژه دادستان تهران در جریان مقابله با جنگ نرم از یک حجم کار بسیار بزرگ و سنگین روبرو بودند که همین‌جا از تمامی آنها تشکر می‌کنم.

دادستان کل کشور افزود:‌ بر اساس گزارشها این دادستانها در مدت یک سال و 9 ماه گذشته شب و روز نداشته و روز تعطیل و غیرتعطیل با حجم بالای کاری و کمبود قاضی خوش درخشیدند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به تسلط کامل رئیس قوه قضائیه بر دستگاه قضاء و آگاهی ایشان از کمبود قضات و کادر اداری و نارسایی ها گفت: به عنوان مثال در 6 ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 506 هزار و 42 پرونده به دادسراهای کشور وارد شدند در حالی که اگر این تعداد را بر تعداد قضات، کارمندان، دادیار و بازپرس تقسیم کنیم به سختی کار دادستانها پی می‌بریم. این در حالی است که 280 هزار پرونده هم از سال قبل باقی ماندند و هنوز آمار پرونده‌های 6 ماهه دوم سال را محاسبه نکرده‌ایم.

وی هدف از برگزاری این همایش را شناسایی آسیبها، برنامه ریزی برای سال 90 و بررسی اولویتها عنوان کرد و افزود: در مدت یک سال گذشته از همکاری دستگاههای اطلاعاتی، نیروی انتظامی، امنیتی، بسیج و سپاه تشکر می‌کنم که به صورت ید واحده ما را همیاری کردند.