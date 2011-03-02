به گزارش خبرگزاری مهر، این چراغهای راهنمایی که در شهر کوچک "ماریسویل" در کالیفرنیا نصب شده اند و ظرف یک ماه آینده فعال خواهند شد مجهز به دوربینهای مادون قرمزی هستند که می توانند تصادفات رانندگی را در چهارراههای اصلی و خطرناک پیش بینی و پیشگیری کنند.

این سیستم دارای نرم افزاری است که می تواند از طریق حسگرهایی که در طول خیابانهای شهر نصب شده اند وضعیت ترافیک را کنترل کرده و این اطلاعات را در چراغ راهنمایی پردازش کند.

در صورتی که شرایط ترافیک به گونه ای باشد که احتمال بروز یک تصادف در چهارراه وجود داشته باشد در اولین قدم، این چراغ راهنمایی بلافاصله قرمز می شود.

براساس گزارش زئوس نیوز، جان اوزبورن، رئیس اداره پلیس شهر ماریسویل توضیح داد: "نصب این سیستم در یک چهارراه پرترافیک می تواند سرعت نزدیک شدن یک خودرو به چهارراه را اندازه گیری و برای مثال تعیین کند که آیا این خودرو می تواند تا زمانی که چراغ هنوز سبز و یا زرد است از چهارراه عبور کند یا خیر. در صورتیکه این امکان وجود داشت چراغ منتظر می ماند تا خودرو عبور کند و بعد قرمز می شود. به این ترتیب از تداخل احتمالی این وسیله نقلیه با خودروهایی که از جهت متقاطع چهارراه عبور می کنند جلوگیری می شود."