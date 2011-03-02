دکتر حشمت ا... ریاضی درمورد کتابهای آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: کتابهای" شکوفه‎های عرفان در گلزار هندوستان" که درمورد عرفان اسلامی در هندوستان است و "شرح اشعار غزلیات شمس تبریزی" که برگزیده‎ای از اشعار وی درحدود 160 بیت شرح داده شده هردو از سوی انتشارات قلم منتشر خواهند شد. "داستانها و پیامهای سنایی در حدیقه" هم از سوی انتشارات حقیقت منتشر می‎شود.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه الزهرا از چاپ کتاب دیگرش از سوی انتشارات قرن 21 تحت عنوان" از زرتشت تا شیخ اشراق" خبرداد و درباره آن گفت: این مجموعه که چهار جلدی است اندیشه‎های ایرانی را از زمان زرتشت تا شیخ اشراق بررسی کرده است. از مزدا و مانی و مزدک گرفته تا زرتشت و آئین مهر پرستان و بعد آرای پهلویان و حکمای ایران باستان و بعد حکمت و عرفان ایرانی در این کتاب بررسی شده است و بعد جلوتر که آمده ورود اسلام و تأثیر آن بر تکامل این اندیشه‎ها بررسی شده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی ادامه داد: مکتبهای تکاملی که از یکطرف زیربنای آئین ایرانی و از یکطرف دیگر اندیشه‏های اسلامی را با خود حمل کرده و بهم ترکیب کرده از جمله مکتبهای تفکر شیعی و تفکر عرفان و تصوف و حکمت و فلسفه ،چه فلسفه‎هایی که از یونان باستان وارد شد و چه حکمت اشراق که ملهم از اندیشه‏های قرآنی و عرفانی ایرانی و مقداری افلاطونی است همگی در این مجموعه مورد بحث و فحص قرار گرفته‏اند.

این استاد بازنشسته درمورد کتابهای منتشر شده‎اش در سالجاری همچنین اظهارداشت: من درحدود 50 و60 تا کتاب منتشر کرده‏ام که تجدید چاپ می‎شوند. امسال "داستانها و پیامهای عطار" و " داستانها و پیامهای مثنوی" ازسوی انتشارات حقیقت و یک کتاب مستقل به نام " آئینه مثنوی جمال مولانا" از سوی انتشارات قلم تجدید چاپ شدند.