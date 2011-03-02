  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

"شکوفه‎های عرفان در گلزار هندوستان" منتشر می‎شود

کتاب "شکوفه‎های عرفان در گلزار هندوستان" که درمورد وضعیت عرفان اسلامی در کشور هندوستان است به قلم دکتر حشمت ا... ریاضی از سوی انتشارات قلم منتشر خواهد شد.

دکتر حشمت ا... ریاضی درمورد کتابهای آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: کتابهای" شکوفه‎های عرفان در گلزار هندوستان" که درمورد عرفان اسلامی در هندوستان است و "شرح اشعار غزلیات شمس تبریزی" که برگزیده‎ای از اشعار وی درحدود 160 بیت شرح داده شده هردو از سوی انتشارات قلم منتشر خواهند شد. "داستانها و پیامهای سنایی در حدیقه" هم از سوی انتشارات حقیقت منتشر می‎شود.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه الزهرا از چاپ کتاب دیگرش از سوی انتشارات قرن 21 تحت عنوان" از زرتشت تا شیخ اشراق" خبرداد و درباره آن گفت: این مجموعه که چهار جلدی است  اندیشه‎های ایرانی را از زمان زرتشت تا شیخ اشراق بررسی کرده است. از مزدا و مانی و مزدک گرفته تا زرتشت و آئین مهر پرستان و بعد آرای پهلویان و حکمای ایران باستان و بعد حکمت و عرفان ایرانی در این کتاب بررسی شده است و بعد جلوتر که آمده ورود اسلام و تأثیر آن بر تکامل این اندیشه‎ها بررسی شده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی ادامه داد: مکتبهای تکاملی که از یکطرف زیربنای آئین ایرانی و از یکطرف دیگر اندیشه‏های اسلامی را با خود حمل کرده و بهم ترکیب کرده از جمله مکتبهای تفکر شیعی و تفکر عرفان و تصوف و حکمت و فلسفه ،چه فلسفه‎هایی که از یونان باستان وارد شد و چه حکمت اشراق که ملهم از اندیشه‏های قرآنی و عرفانی ایرانی و مقداری افلاطونی است همگی در این مجموعه مورد بحث و فحص قرار گرفته‏اند.

این استاد بازنشسته درمورد کتابهای منتشر شده‎اش در سالجاری همچنین اظهارداشت: من درحدود 50 و60 تا کتاب منتشر کرده‏ام که تجدید چاپ می‎شوند. امسال "داستانها و پیامهای عطار" و " داستانها و پیامهای مثنوی" ازسوی انتشارات حقیقت و یک کتاب مستقل به نام " آئینه مثنوی جمال مولانا" از سوی انتشارات قلم تجدید چاپ شدند.

کد مطلب 1265042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها