  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۶

جایزه انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به اخراجی‌ها، آسمان هشتم و 33 روز

جایزه انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به اخراجی‌ها، آسمان هشتم و 33 روز

مراسم اهدای جوایز انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به بهترین‌های جشنواره بیست و نهم فیلم فجر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم سه‌شنبه دهم اسفندماه در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا (ع) برگزار شد. حسن اختری دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به حاضران در سالن خیر مقدم گفت و محمود گبرلو نماینده هیئت داوران بیانیه‌ داوری این انجمن را قرائت کرد.

در ادامه مراسم علیرضا سجادپور، حسن اختری، محمود گبرلو، علیرضا سربخش، شفیع آقامحمدیان و مریم پوریامین جوایز این انجمن را به فیلمسازان برگزیده اهدا کردند. جایزه اول سینمای اجتماعی به فیلم "اخراجی‌ها 3" ساخته مسعود ده‌نمکی اهدا شد.

جایزه دوم بخش مقاومت و نهضت آزادی‌بخش به فیلم "سی و سه روز" ساخته جمال شورجه اهدا شد و جایزه سوم سینمای دینی به فیلم "آسمان هشتم" ساخته حسن نجفی تعلق گرفت. در پایان مراسم فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3 " روی پرده رفت.

کد مطلب 1265043

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها