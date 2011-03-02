به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم سه‌شنبه دهم اسفندماه در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا (ع) برگزار شد. حسن اختری دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به حاضران در سالن خیر مقدم گفت و محمود گبرلو نماینده هیئت داوران بیانیه‌ داوری این انجمن را قرائت کرد.

در ادامه مراسم علیرضا سجادپور، حسن اختری، محمود گبرلو، علیرضا سربخش، شفیع آقامحمدیان و مریم پوریامین جوایز این انجمن را به فیلمسازان برگزیده اهدا کردند. جایزه اول سینمای اجتماعی به فیلم "اخراجی‌ها 3" ساخته مسعود ده‌نمکی اهدا شد.

جایزه دوم بخش مقاومت و نهضت آزادی‌بخش به فیلم "سی و سه روز" ساخته جمال شورجه اهدا شد و جایزه سوم سینمای دینی به فیلم "آسمان هشتم" ساخته حسن نجفی تعلق گرفت. در پایان مراسم فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3 " روی پرده رفت.