بازار داغ خرید و فروش اجناس دست دوم در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، باید از دل کاهگل‌های قدیمی بگذری و به سمت ساختمانهای بلند با شیشه‌های مات یا آبی بروی، آنجا که گاهی ساختمانها این قدر بلندند که جلوی انعکاس نور خورشید را می‌گیرند و سایه می‌اندازند بر ماشین‌هایی که حتی صفرهای قیمتش را نمی‌توانی بشماری. آنجا که مانکنهای پلاستیکی پشت شیشه، نان خیابان گرانشان را می‌خورند.آنجاست که به مقصدت رسیده‌ای.

الان همه چیز دست دوم دارد از گوشی موبایل گرفته تا کامپیوتر، طلا و جواهر،فروشنده آخرین ورژن مبل دست دوم را نشان می‌دهد، مبلی که شاید طی یک سال گذشته غبار روزگار را تجربه نکرده است.

اینجاست که نو شدن معنای خرید را می‌گیرد و عوض کردن وسایل منزل جایگزین آن می‌شود حتی اگر نو و دست نخورده باشند و سمساری‌ها بهترین جا برای کسانی می‌شوند که می‌خواهند اجناس دست دومشان را بفروشند.

"آخرش 500هزار تومان. نو اش را بخواهی به یک میلیون تومان می رسد". تعریفهای فروشنده آنقدر اغراق شده که هر کسی را مجاب به خرید می‌کند، مغازه پر است از اجناس دست دوم که برخی تار و پودشان از هم گسسته اما بعضی همچنان نو هستند که تصور نمی‌کنی دست دوم باشد و هر چه باشد هر قدر نوتر قیمتش هم بیشتر است.

اینجاست که بازار سمساری‌ها داغ می‌شود آن هم برای روزهای کشون شب عید.

رضا صرافی یکی از فروشندگان لوازم خانگی ساکن خیابان حافظ در این رابطه می‌گوید: “بستگی به جنس دارد، اگر وسایلی مثل اجاق‌گاز، یخچال و لباسشویی که در این موقع از سال بیشتر فروش دارد، خارجی باشند، حدود پنج میلیون به بالا و اگر ایرانی باشند حدود دو تا 2.5 میلیون قیمت دارد."بعضی از اجناس هم آنقدر کهنه هستند که اگر کسی نخرید، اوراقش می‌کنیم.

اما صرافی، فقط اجناس نو را می‌فروشد، او این موقع سال را بهترین موقع برای فروش می‌داند، چون مردم سعی می‌کنند با نو شدن سال، اجناس خود را هم نو ‌کنند البته این مسئله به گفته اکر‌م هادوی که مشغول خرید یک اجاق گاز است تنها برای مایه‌دارها اتفاق می‌افتد و کسانی که دستشان به دهنشان می‌رسد.

صدای مرد سمسار از داخل مغازه خیلی واضح به گوش می‌رسد، مشتریان تک و توک در حال وراندازی اجناس مغازه هستند، اکثر اجناس نو هستند و به آنها نمی‌آید که دست دوم باشند.

مشتری، خانمی قد بلند و 55 ساله به نظر می‌رسد و مشغول چانه زنی است. خودش می‌گوید: “ من هر سال دوست دارم وسایلم را عوض کنم، کوچکترین آسیبی نیده اما خیلی زیر قیمت به فروش می رسد مثلاً مبلمانی که یک میلیون و 500 هزار تومان خریده‌ام را فقط 800 هزار تومان می‌خرند."

این روزها این قدر سر سمساری‌ها شلوغ است که دیگر ناز مشتری خریداری ندارد.

اینجا دیگر نه می‌خواهی از مبل‌های کهنه ات خلاص شوی و نه از یخچالی که صدای موتورش اعصابت را خرد کرده، اینجا بحث نو شدن و به روز شدن است. آنگاه که مبل‌های نوات را با یک ورژن به روزتر عوض می‌کنی و به جای یخچال قدیمی‌ات یک یخچال سایدبای‌ساید شیک می‌گذاری.

گویی شب عید بهترین موقع برای سمسارهایی می‌شود که در این موقع سال شغل پردرآمدی پیدا می‌کنند و جان تازه‌ای می‌گیرند.

مهدوی یکی از آنهاست که حدود 30 سال است سمساری می‌کند. او درباره این شغل می‌گوید: “خیلی جالب است، بعضی وقتها اتفاق‌های جالبی می‌افتد، شغل پرجاذبه‌ای است، البته توی این چندین سال همیشه شب‌عیدها رونق کارمان بیشتر بوده و در چند ساله اخیر مردم بیشتر مایل به عوض کردن مبلمان خانه‌شان بوده‌اند، تقریباً گاهی کسانی پیدا می‌شوند که همه چیز خانه‌شان را عوض می‌کنند و یکجا می‌فروشند و اگر ما جنس دست دوم نو داشته باشیم که باب طبعشان باشد باز از ما جنس می‌خرند. این طوری پول کمتری هم می‌دهند."

قیمت‌ها مختلف است گاهی یخچال‌ها از سی - چهل هزار تومان تا 200 هزار تومان هم خریداری می‌شود و قیمت فرش‌ها هم از 50 تا 100 یا 150 هزار تومان متغیر است.

البته تابلو، ظرف‌های کریستال و چینی، چرخ خیاطی، تلویزیون و حتی رختخواب هم از چشم سمسارها دور نمانده و هر کدام بازار خودشان را دارند.

به گفته یک سمسار در خیابان فردوسی هم این روزها شمار افرادی که همه لوازم منزل خود را به حراج می‌گذارند زیاد شده، که شاید دلیلش شب عید باشد که مردم می‌خواهند خانه‌هایشان را نو نوار کنند.

به گفته سمساری‌های بالای شهر، افرادی که می‌خواهند اجناسشان را بفروشند به راحتی با خریدار کنار نمی‌آیند. چون آنها گران می‌خرند و پس از یک سال یا دو سال زیر بار نمی‌روند که اجناسشان را زیاد زیر قیمت واقعی بفروشند. این می‌شود که گاهی مبل‌های دست دوم هم گران قیمت است چون خریدار قبلاً بین یک تادو میلیون و حتی2.5 میلیون تومان پول آنها را داده و سمسارها مجبورند از آنها به نرخ خیلی کمتری خرید کنند چراکه به هر حال از نگاه آنها، جنس دست دوم محسوب می‌شود که آن را زیاد هم نباید در مغازه نگه داشت.

به گفته یکی از سمسارها واقع در خیابان نظر، به طور متوسط یک الی یک ماه و نیم طول می‌کشد تا جنسی که خریده می‌شود دوباره فروخته شود چون اغلب اجناس هنوز نو هستند.

اما یک سمسار در خیابان ابن‌سینا این زمان را به سه تا چهار ماه تغییر می‌دهد و این می‌شود که روزهای پایان سال برای سمسارها، رونق می‌گیرد و وقتی برای تعطیلی نمی‌ماند و خرید و فروش اجناس دست دوم در روزهای پایانی سال رواج می‌یابد.

از فرش دست دوم بر روی دوش باربرهای خمیده گرفته تا تلویزیون دست دوم که قرار استLCD جای آنها را بگیرد.

بازار سمسارها خیلی شلوغ است کافی است بروی و ببینی که چگونه ارزش کالا را کم می کنند وقتی می‌خواهند جنسی را بخرند و چطور آن را به عرش می‌برند وقتی می‌خواهند بفروشند.

عکس تزئینی است

"این پنکه‌ها دیگر قدیمی شده‌اند، چه کسی پنکه استفاده می‌کند همه کولر دارند، قدر 100 سال از آن کار کشیده‌ای" و...

صدای مغازه دار واضح از چند متر آنطرفتر شنیده می‌شود و همین کافی است تا فروشنده عطای کالای کهنه‌اش را به لقایش ببخشد و با هر قیمتی که می‌تواند آن‌را به قول معروف آب کند.

مصطفی می‌گوید لوازم دست دوم به نوع جنس و درصد سلامتش بستگی داره، مثلاً یه موقع لوستر می‌فروشند که از جنس مس یا برنج است خوب توی این بازار که ضایعات مس و برنج کیلویی شش هزار تومان است و یه لوستر از این جنس 10 کیلو وزن داره، برایمان صرف دارد اما بعضی چیزا صرف ندارد برای همین با مشتری مجبوریم چانه بزنیم.

اما به هر ترتیب خرید از این مغازه‌ها، برای افرادی که از نظر مالی توان خرید کالای نو را ندارند می‌تواند بسیار به صرفه به حساب آید اما برخی دیگر بر این باورند کالاهایی که در این مغازه‌ها عرضه می‌شوند در حد بسیار کهنه بوده و به قیمتهای غیرواقعی به فروش می‌رسند.

در حال حاضر سمساران یا امانت فروشان به دلیل کمکهای شایان توجهی که به خانواده‌ها در فروش اثاثیه و لوازم دست دوم و جایگزینی این لوازم با وسایل نو می‌کنند، بسیار مورد توجه خانواده‌های مختلف از تمامی طبقات اجتماعی ضعیف، متوسط و غنی قرار گرفته‌اند. همچنین، خدمات سمساری‌ها به نوعی موجب صرفه جویی اقتصادی خرید لوازم منزل برای خانواده‌هایی است که تمکن مالی چندانی ندارند بر همین اساس میزان استقبال و رونق بازار دست دوم فروشان هر سال بهتر از سال قبل و هر روز بهتر از دیروز است، خاصه در اواخر فصل زمستان و روزهای پایانی سال که ایام خانه تکانی و تعویض لوازم کهنه و نو است، در صنف سمساران غوغایی برپا می‌شود، مغازه‌های امانت فروشی و دست دوم فروشی را این روزها در هر شهر و محله‌ای می‌توان سراغ گرفت.

البته بماند که قیمت گذاری روی اجناس در سمساری‌ها بسته به خیلی چیزهاست از جمله هزینه حمل بار، هزینه جا به جایی، هزینه شاگرد و کارگر، هزینه تعمیر و نوسازی و هزینه‌های جانبی دیگر که بر مبلغ قیمت اولیه می‌افزاید.

به گفته رضا شوقی که خودش در چنین شرایطی حتی با در نظر گرفتن 10 درصد سود باز هم بسیاری از مشتریانش گمان می‌کنند که قیمتها گران بوده و یک کالای دست دوم نباید چنین قمیتی داشته باشد. وی می‌گوید: این امر به این دلیل است که اکثر مشتریان سمساری‌ها، افراد کم درآمد و فقیر جامعه هستند که توان خرید کالاهای نو و گران قیمت را ندارند.

از دیگر سو برخی مواقع هم پیش می‌آید که افراد سودجو بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند چه گاهی چاپ چنین آگهی‌هایی با درج تنها یک شماره تلفن همراه، موجب بروز حوادث ناگواری شده است.

بماند که طبق قانون، جراید برای انتشار این نوع آگهی‌ها باید از اتحادیه مربوطه استعلام شود اما متأسفانه تا کنون به این قانون عمل نشده است.

اما با تمام اینها روزهای آخر سال سمسارها برو بیایی دارند و برخی بدون اینکه روزی را تعطیل کنند به فعالیت ادامه می‌دهند.

اما به قول بسیاری هم این سمسارها خودشان دوای درد روحیه هستند، وقتی از مبلمان، یخچال، گاز، تختخواب و ماشین لباسشویی خسته شدی و دیگر نمی‌توانی آنها را تحمل کنی اولین چیزی که به ذهنت می‌رسد، سمساری سر خیابان است. اما یک چیز را نباید فراموش کرد چون قبل از اینکه با سمسار صحبت کنی، فکرهای زیادی به ذهنت خطور می‌کند، اینکه با پول مبل‌های کهنه یک دست مبل نو بخری. از شر یخچالت که موتورش هر شب صدا می‌کند و نمی‌گذارد بخوابی خلاص می‌شوی و یک یخچال ساید بای ساید شیک جایش می‌گذاری اما همه این خواب و خیالها به محض صحبت با آقای سمسار خراب می‌شود. او حتی قبل از اینکه وسایل کهنه تو را ببیند تو سر مال می‌زند.

"نخ نما شده فکر کنم دیگه هیچ گره ایی براش نمونده باموکت فرقی نداره"، توی ذوقت می‌خورد و ناامید فرش را نگاه می‌کنی، همان فرشی که بارها رویش نشسته ایی تا قبل از اینکه به فکر فروختنش بیفتی اصلا نخ نما نبود، کلی هم گره داشت، اصلا هم شبیه یک موکت دست چندم نبود. حالا نوبت مبل‌هاست و بقیه اجناسی که کم کم داغ روی دلت گذاشته‌اند، اما به هر صورت خرید و فروش اجناس دست دوم این روزها داغ داغ است ...