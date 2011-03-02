حجم مبادلات تجاری ایران به 82 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: ارزش کالاهای صادراتی ایران طی مدت مذکور, بدون احتساب میعانات گازی 8/23 میلیارد دلار و با احتساب میعانات حدود 29 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی درخصوص واردات کالا در مدت مذکور افزود: در این مدت 58 میلیارد دلار کالا از طریق گمرکات کشور وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشت.

رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: خوزستان سهم قابل ملاحظه‌ای در تجارت خارجی دارد, به‌طوری که 13 میلیارد دلار از کل حجم مبادلات تجاری کشور در سال‌جاری, مربوط به این استان بوده است.

وی گفت: استان خوزستان علی‌رغم امکانات محدود, با واردات و صادرات 25 میلیون تن کالا, 16 درصد از حجم تجارت خارجی را به خود اختصاص داده و این امر نشان‌دهنده تلاش و عملکرد خوب مجموعه دست‌اندرکاران بازرگانی خارجی به‌ویژه کارکنان گمرکات استان است.

معمارنژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از اقدامات گمرکی برای تسهیل تجارت ازجمله طرح پنجره واحد تجاری گفت: مدل فیزیکی طرح مذکور تاکنون در 16 گمرک که 70 تا 80 درصد عملیات تجاری کشور را انجام می‌دهند، اجرایی شده و انتظار می‌رود با پیوستن سایر گمرکات به این طرح, تا پایان سال‌جاری حدود 95 درصد عملیات تجاری از طریق پنجره واحد تجاری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ما باید به سمت اجرای مدل مجازی طرح پنجره واحد تجاری که متولی آن وزارت بازرگانی است حرکت کنیم و به جایی برسیم که به حضور فیزیکی ارباب‌رجوع در گمرک نیازی نباشد. در این راستا تلاش می‌کنیم تا در حد توان به گمرکات برای تحقق این طرح کمک کنیم.

معمارنژاد همچنین با اشاره به بحث واگذاری برخی از فعالیت‌های خدماتی گمرک به بخش خصوصی گفت: گمرک آماده است تا امکانات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهد و در این امر به‌طور فعال مشارکت کند.