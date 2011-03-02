به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از عصر روز جمعه با برگزاری چهار دیدار آغاز می‌شود و روز شنبه هفته آینده با انجام یک بازی دیگر در تهران پیگیری خواهد شد. روز یکشنبه دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا که مسابقات خود را در ایران برگزار کردند به میدان می‌روند و دوشنبه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس که در عربستان بازی داشتند، برابر حریفان قرار می‌گیرند.

فولادخوزستان - نفت آبادان

دیدار دو تیم استان خوزستان را شاید نتوان "شهرآورد جنوب" نامید اما این مسابقه با توجه به نزدیک بودن امتیاز دو تیم در جدول رده‌بندی لیگ برتر از حساسیت بالایی برخوردار است. فولاد که با شکست هفته گذشته برابر پرسپولیس تا حدودی از جمع مدعیان بالای جدول فاصله گرفته است، به فکر پیروزی در این دیدار خانگی است. البته شاید این آخرین مسابقه‌ای باشد که مجید جلالی گزینه اصلی سرمربیگری تیم فوتبال امید تیم فولاد را هدایت می‌کند. صنعت نفت هم که این روزها در بحران مدیریتی و فنی قرار دارد، با پیروزی در این مسابقه می‌تواند تا حدودی با شرایط تلخ امروزش فاصله بگیرد.

نتیجه دیدار رفت: نفت آبادان 2 - فولاد خوزستان 2

استیل آذین تهران - صبای قم

در روزهای بحرانی کهکشانی‌های ایران، خداحافظی محمد خاکپور از سرمربیگری استیل آذین شرایط این تیم را بدتر از گذشته کرده است. قعرنشین لیگ که در 6 دیدار گذشته از رسیدن به پیروزی ناکام مانده، این روزها با هدایت مستقیم علی پروین برای خروج از این بحران امیدوار شده است. گرچه شکست در این دیدار امیدهای این تیم را بقا در لیگ برتر به حداقل ممکن خواهد رساند. البته صبای قم حریف سرسختی برای استیل آذین است، تیمی که با حضور عبدالله ویسی روزهای خوبی را سپری می‌کند و هفته پیش هم روی اتفاقات فوتبال در دو دقیقه پیروزی برابر ذوب‌‍آهن صدرنشین را با شکست عوض کرد.

نتیجه دیدار رفت: صبای قم یک - استیل آذین صفر

ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری

تیم ملوان که از ابتدای لیگ فصل جاری در اکثر هفته‌ها با کسب نتایج مد نظر در میانه‌های جدول در آرامش نسبی قرار دارد، همچنان بدون مدیرعامل کارش را ادامه می‌دهد. شاگردان پورغلامی روز جمعه در غیاب مهرداد اولادی میزبان راه‌‍آهن شهرری هستند که در هفته‌های اخیر با کسب نتایج مطلوب از جمع تیم‌ها قعر جدول فاصله گرفته است. ملوانی‌ها در این فصل تنها یکبار در ورزشگاه خانگی مغلوب شده‌اند و در این مسابقه هم به فکر پیروزی هستند، هرچند راه‌آهنی‌ها می‌دانند در صورتیکه در این دیدار امتیاز از دست بدهند ممکن است بار دیگر به جمع قعرنشینان باز گردند.

نتیجه بازی رفت: راه‌آهن شهرری 2 - ملوان بندرانزلی صفر

شاهین بوشهر - سایپای البرز

شاگردان حمید استیلی که در چهار هفته اخیر پیروز نشده‌اند اما با توجه به ناکامی دیگر تیم‌های قعرنشین و به خاطر تفاضل گل بهتر از جمع فانوس بدستان فاصله گرفته‌اند. این تیم در هفته جاری میزبان تیم سایپا است، تیمی که در فصل جاری نوسانات زیادی داشته اما در چهار هفته گذشته طعم شکست را نچشیده است. حمید استیلی اگر بتواند تیمش را برابر تیم استادش - مایلی‌کهن- به پیروزی برساند، می‌تواند پس از مدت‌ها طعم آرامش را چشیده و با روحیه بالاتر به فکر بازی هفته آینده‌اش برابر ملوان که یک دیدار دیگر خانگی است، باشد. پیروزی در این دو دیدار قطعا شاهین را از جمع فانوس بدستان دور می‌کند.

نتیجه بازی رفت: سایپای البرز 2 - شاهین بوشهر یک

- برنامه هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه 13/12/89

* استیل آذین تهران - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شاهین بوشهر - سایپای البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* فولادخوزستان - نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

شنبه 14/12/89

* نفت تهران - پیکان قزوین، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه 15/12/89

* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

دوشنبه 16/12/89

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 48 امتیاز

2- استقلال تهران 44 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 43 امتیاز

4- تراکتورسازی تبریز 41 امتیاز

5- پرسپولیس تهران 40 امتیاز

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15- نفت تهران 24 امتیاز(تفاضل گل 6-)

16- شهرداری تبریز 24 امتیاز(تفاضل گل 11-)

17- پاس همدان 21 امتیاز

18- استیل آذین 20 امتیاز