نشان المپیک 2012 فقط معنی نشان المپیک 2012 را می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی المپیک ایران پیش تر در نامه‌ای به کمیته بین المللی المپیک به نشان بازی های المپیک 2012 لندن اعتراض کرده بود و آن را یک نماد صهیونیستی خوانده بود.

در نامه بهرام افشارزاده ، دبیرکل کمیته ملی المپیک، خطاب به ژاک روگ آمده است: "بی تردید دیگر کشورها شامل کشورهای اسلامی نسبت به این نشان نژادپرستانه واکنش نشان خواهند داد. این موضوع اهداف المپیک در جهان را به مخاطره می اندازد."

در بخش دیگری از این نامه آمده است: "شکی نیست که غفلت در این خصوص از جانب شما، ممکن است بر حضور برخی کشورها در رقابت های المپیک تاثیرگذار باشد بویژه ایران که همواره به ارزش ها و اصول پایبند بوده است."

ژاک روگ ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، در پاسخ به نامه افشارزاده گفته است: "پاسخ ما به اظهارات ایران کاملا روشن است. نشان المپیک 2012 لندن به معنی نشان بازی های المپیک 2012 لندن است؛ نه بیشتر و نه کمتر."

بر پایه گزارش، ساندی مورنینگ هرالد، طراحی این نشان از چهار سال قبل هم مورد اعتراض مردم واقع شده بود و عموم علاقمندان به ورزش بر این باور بودند که این نشان به هیچ عنوان زیبایی ندارد هرچند که کمیته بین المللی المپیک همواره این نشان را تایید کرده است.