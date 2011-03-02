سومین سال خشکی بختگان/ دستهای خالی میزبان برای پرندگان مهاجر

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دریاچه های طشک و بختگان از بزرگترین و پرآبترین دریاچه های کشور محسوب می شوند که در سالهای پرباران گسترش یافته و به هم می پیوندند.

بختگان اولین بار در سال 1347 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد سپس در سال 54 به عنوان پناهگاه حیات وحش و در سال 1374 بخشی از آن شامل مجموعه دریاچه های بختگان، طشک و تالابهای موجود در ورودی زهکشها به انضمام ارتفاعات شمال دریاچه بختگان به عنوان پارک ملی تعیین شد.

در سال 86 میزان بارندگی در دریاچه بختگان 94 میلی متر، در سال 87 حدود 77 میلی متر، در سال 88 میزان بارندگی در این دریاچه 138 میلیمتر و در سال جاری تاکنون 126 میلی متر بوده است و به رغم بارندگیهای مناسب دو هفته گذشته در شهرستان نی ریز بازهم دریاچه بختگان همچنان خشک است و سومین سال خشکسالی را سپری می کند.

طی این مدت بارانهای پراکنده در استان فارس صورت گرفت و این امید را در دل دوستداران محیط زیست زنده نگه داشت که روزهای بی آبی دریاچه های استان در حال پایان است انتظار می رفت که سیاه بختیهای بختگان نیز مااند سایر دریاچه های در حال احیای استان خاتمه یابد اما اینگونه نشد.

در سالهایی که بختگان پر آب بوده حدود 130 هزار پرنده به آن مهاجرت میکردند اما در زمستان امسال بختگان پذیرای میهمانان زمستانی خود نبود اما تمامی مشکلات به همین جا ختم نمی شود چراکه آرتمیایی که فلامینگوها از آن تغذیه می کنند در بختگان از بین رفته است.

در این کشاکش پرندگان مهاجری بودند که طی ماه های اخیر به بختگان مهاجرت کردند اما دستهای خالی میزبان خشکیده آنها باعث شد که پرندگان مهاجر دمی را در بختگان با سرگردانی ناشی از کمبود آب و غذا سپری کرده و پس از چندی میزبان همیشگی خود را ترک کنند.

رئیس پارک ملی بختگان در خصوص دریاچه بختگان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: طی سه سال گذشته وضعیت این دریاچه به حد بحران رسیده و 100 درصد خشک شده است.

محمدزمان سلطانی افزود: به رغم بارندگیهای مناسبی که طی دو هفته گذشته، بستر دریاچه بختگان به طور کامل خشک است و فقط در برخی از قسمتها روان آبهایی جمع شده که البته قابل ملاحظه نیست چراکه به دنبال گرم شدن هوا سریعا خشک می شود.

وی با بیان اینکه دریاچه بختگان روزهای بحرانی را سپری می کند، گفت: علاوه بر اینکه خشک شدن دریاچه بر اقلیم منطقه تاثیر داشته گونه با ارزش آرتمیا نیزمنقرض شده که با از بین رفتن این گونه تغذیه فلامینگو نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

رئیس پارک ملی بختگان گفت: تاکنون تحقیقی در خصوص اینکه در صورت آبدار شدن دریاچه آیا این گونه احیا می شود انجام نشده و شاید در صورت آبدار شدن دریاچه گونه آرتمیای بختگان نیز احیا شود.

سلطانی افزود: البته برخی از افراد معتقد هستند که گونه آرتمیا برای پروش میگو نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد به همین دلیل انجام تحقیق پیرامون این گونه باارزش ضروری است.