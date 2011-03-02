کارگاه آموزشی تولید گیاهان علوفه ای در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین کارگاه آموزشی تولید گیاهاند علوفه ای (سورگوم، ارزن و اسپرس) پیش از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شده است.



در این کارگاه اموزشی که با هدف آشنایی کارشناسان و تولید کنندگان بخش زراعت و دام با نحوه کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای برگزار شده کارشناسان در خصوص اجرای پروژهای سازگاری و همچنین فعالیت های تحقیقی و ترویجی که از سال 1372 در استان اجرا می شود سخنرانی می کنند.

بر اساس یافته های تحقیقاتی بخش کشاورزی در حال حاضر تحقیقات موثری برای دستیابی به ارقام امید بخش در گیاهان علوفه ای در کشور انجام شده است.

در این کارگاه که توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی برگزار شده است، فومن محقق مسئول سورگوم موسسه تحقیقات نهال و بذر کشور، مهرانی رئیس موسسه تحقیقات نباتات علوفه ای و شعبانی مسئول تغذیه امور دام کشور آخرین یافته های خود را ارائه می کنند.

برگزاری کارگاه آموزشی طبخ آبزیان در بوئین زهرا

کارگاه آموزشی طبخ آبزیان در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد



کارگاه آموزشی طبخ آبزیان با حضور40 نفر از بانوان علاقمند روستای محمد آباد در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.



مرتضی شعبان نژاد مدیر جهاد کشاورزی بوئین زهرا هدف از برگزاری این کارگاهها را معرفی روشهای جدید طبخ ماهی و میگو و ترویج مصرف گوشت سفید به عنوان سبد غذایی حداقل 2 بار در هفته بیان کرد.

به گفته وی در حال حاضر در شهرستان بوئین زهرا 34 واحد پرورش ماهی با عملکرد361 تن در سال فعالیت می کند.

توزیع گندم یارانه ای بین مرغداران شهرستان تاکستان



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان گفت: به دنبال هدفمند کردن یارانه ها و توزیع بسته های حمایتی به بخش کشاورزی گندم یارانه دار بین مرغداریهای تخم گذار و جوجه های نیمچه گوشتی توزیع می شود.



اسماعیلی با اعلام این خبر اظهار داشت: در مرغداریهای نیمچه گوشتی به ازای هر جوجه 450 گرم به مقدار نامحدود و درمرغداریهای تخم گذار 297 تن گندم یارانه دار توزیع می شود.

وی اضافه کرد: شهرستان تاکستان با دارا بودن 146 واحد مرغداری نیمچه گوشتی، مرغ مادر و تخم گذار رتبه اول مرغداری های استان را کسب کرده است.