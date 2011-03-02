به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نمایش و نقد فیلم مستند کوتاه "کودکی رنگ پریده" ساخته هادی آفریده در هشتمین جشن تصویر سال سه شنبه دهم اسفندماه در خانه هنرمندان برگزار شد. بعد از نمایش فیلم که با استقبال تماشاگران در تالار بتهوون رو برو شد سیف‌الله صمدیان دبیرهشتمین جشن تصویر سال جلسه گفتگو با تماشاگران را آغاز کرد. در این نشست جعفر صانعی مقدم تهیه‌کننده، منظر لشکری بازیگر و جمعی از مستندسازان برجسته کشور حضور داشتند.

در ابتدا سیف‌الله صمدیان ضمن خوش‌آمدگویی به تماشاگران که علیرغم ترافیک سنگین خود را به تماشای فیلم رساندند درباره سوژه فیلم "کودکی رنگ پریده" توضیح داد و از علی ترابی که مبتلا به سرطان است و مادر علی دعوت کرد به روی صحنه بیایند. همچنین علی ترابی سوژه فیلم از هادی آفریده کارگردان دعوت کرد تا روی صحنه بیاید.

صمدیان در ادامه گفت: هادی آفریده از امیدهای سینمای سالم ایران است و کسی است که در چند سال اخیر هر فیلمی ساخته قبل از اینکه برای اثر مانورهای حساب شده بدهد و جنجالی داشته باشد یک حسی در فیلم‌های اوست که معمولا در کارهای نسل جدید کمتر دیده می‌شود. تمام فیلم‌های هادی آفریده دارای حس و دلی است که انسان را بسیار به موضوع نزدیک می‌کند و برای ساخت فیلم "کودکی رنگ پریده" که به موضوعی این‌چنین دردناک می‌پردازد اگر کارگردان صاحب چنین اراده و احساساتی نباشد امکان ندارد بتواند پنج دقیقه فیلم را تدوین شده به روی پرده سینما بیاورد.

وی ادامه داد: در ضمن نقش خانواده علی و مخصوصا مادر علی در تولید این فیلم خیلی مهم است چون اگر ارتباط خانواده با کارگردان درست برقرار نمی‌شد قطعا این فیلم ساخته نمی‌شد. مادر علی جزو فرهیختگان جامعه است، متاسفانه جامعه ما دوربین را به چشم یک خطر می‌شناسد و اگر به کارگردان این اجازه داده نمی‌شد که وارد حریم‌های شخصی خانواده شود این فیلم به این شکل ارائه نمی شد. نشست و رسوب یک فیلم مثل همین فیلمی که امشب دیدم در آینده به ما نشان می‌دهد که ما در جامعه چقدر کمبود اطلاعات واقعی داریم.

صمدیان با تاکید بر اینکه در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی خبری از واقعیت‌های اجتماعی و خانوادگی نیست، افزود: تنها سینمایی که می‌تواند ما را با واقعیت جامعه آشنا کند سینمای مستند نیم‌بندی است که با همت جوان‌هایی چون هادی آفریده سرپا مانده و امکانات ناچیزی که امثال ما داریم برای ارائه این فیلم‌ها در مکانی بسیار عزیز مثل خانه هنرمندان ایران است.

در ادامه این مراسم هادی آفریده ضمن تشکر از تماشاگران برای حضورشان در خانه هنرمندان گفت: آقای سیف‌الله صمدیان استاد من هستند و به من لطف دارند و خودم را لایق تعریف‌های ایشان نمی‌دانم. اما امشب خیلی خوشحالم که این فیلم به نمایش درآمد. این اکران برای من متفاوت بود و صادقانه می‌گویم این فیلم را فیلم خودم نمی‌دانم و فیلم علی و مادر علی می‌دانم که به من کمک کردند تا در خصوصی‌ترین حریم‌ این خانواده بروم و این امکان برای ما فراهم شد تا بتوانیم فیلمی کار کنیم خارج از نگاه‌ اغراق شده مرسوم که در فیلم‌های این‌چنینی و در برخورد با بیماری سرطان است.

وی همچنین عنوان کرد: لازم می‌دانم از آقای مرتضی ندائی تهیه‌کننده فیلم که نقش خودشان را به عنوان یک تهیه‌کننده برای من خوب بازی کرد و دستم را باز گذاشت تا کاری که مایل بودم انجام بدهم، تشکر کنم.

مرتضی ندائی تهیه‌کننده "کودکی رنگ پریده" و رئیس انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران از حضور گرم تماشاگران تشکر کرد و توضیح داد: از علی هم تشکر می‌کنم و امیدوارم روزهایی که بزرگ می شود در کنار هم باشیم. وقتی قرار شد مجموعه‌ای درباره بیماران خاص بسازیم من عمدا نام مجموعه را گذاشتم "ما تنها نیستیم" برای اینکه حس می‌کنم در جامعه ما هر کسی هر دردی که دارد باید احساس کند تنها نیست و به زندگی و آینده امید داشته باشد، ما نباید بترسیم چون همه با هم هستیم.



دکتر احمد روان پارسا متخصص سرطان کودکان به روی صحنه آمد و از علی ترابی کودک مبتلا به سرطان دسته گل گرفت. دکتر روان پارسا درباره فیلم به نمایش در آمده گفت: من تا به حال در محفل هنرمندان به این شکل نبودم، کار من طب است. فیلمی که هادی آفریده تهیه کرده بود به خوبی فضای متفاوتی از بیماری سرطان را به ما نشان داد. چون من با خانواده‌های بیماران بسیاری در ارتباط هستم و می‌دانم که اکثر خانواده‌ها برخوردشان با کودکان بیمار مانند مادرعلی نیست، پس باید از آگاهی و روشن بودن مادر علی تشکر کرد چون رفتار مادر علی در درمان و بهبودی بیماری بسیار موثر است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در جامعه ما ناآگاهی زیاد است. بیماری سرطان سراغ همه اقشار جامعه می‌رود. قشر روشنفکر، قشر با سواد، قشر کم سواد و ...آن چیزی که برای بهبود این گونه بیماران مهم است آگاهی جوانب این بیماران است چه پدر و مادر و چه تیمی که با این بیماران همراهی می کند. ما پزشکان در ایران فقط برنامه ریزی می‌کنیم و پروتکل درمان می‌نویسیم، اما در خارج ایران تیم‌هایی هستند که به بیمار کمک‌های جانبی می‌کنند. تیم روانشناسی بسیار مجهز، مددکاری و ... در فیلم هادی آفریده دیدیم که مادرعلی همه این کارها را به تنهایی برای علی انجام داده است و روحیه بسیار عالی که از علی در فیلم دیدیم بر گرفته از روح بزرگ خانواده اوست. امیدوارم این موضوع در همه جامعه ما گسترش پیدا کند.

پروین رجب زاده مادرعلی ضمن تشکر از هادی آفریده به خاطر توجه به این موضوع گفت: وقتی به یک خانواده می‌گویند فرزندشان مبتلا به سرطان است یعنی آغاز روزهای خیلی سخت، چون در ابتدا اسم سرطان ترسناک است و دید جامعه هم به این بیماری یعنی روزهای برعکس شمردن است. روزی که علی از بیمارستان مرخص شد به من گفتند نمی‌دانیم علی چقدر زنده می ماند، یک ماه، دو ماه، پنج ماه ... اما من همان موقع گفتم من این روزها و ساعت‌ها را به سال‌ها تبدیل خواهم کرد. من وعلی در کنار هم این روزهای سخت را تا امروز گذراندیم. اما چون اینجا خانه هنرمندان است می‌خواهم یک خواهش از جامعه سینمای ایران کنم و آن هم اینکه هیچ وقت سرطان را در فیلم‌ها طوری نشان ندهید که آدم‌ها احساس کنند به خاطر کار بدی که کرده‌اند سرطان گرفتند. سرطان را به عنوان یک بیماری نشان بدهید، نه به عنوان قصاصی که به خاطر گناه یک خانواده نصیبشان می‌شود.



در این برنامه عوامل گروه تولید مستند "کودکی رنگ پریده" هدایایی برای علی تهیه کرده بودند که به او دادند. همچنین هادی آفریده یک توپ فوتبال به علی داد و گفت : همانطور که در فیلم دیدیم علی چون با توپ پلاستیکی بازی می‌کرد پایش آب آورده بود برای همین تصمیم گرفتم برای علی یک توپ فوتبال بیارم.



هادی آفریده در خاتمه افزود: امیدوارم این فیلم به سرنوشت فیلم‌های قبلی‌ام دچار توقیف نشود و امکان نمایش بگیرد و اگر بازهم اجازه اکران ندادند با اجازه تهیه‌کننده فیلم را به صورت گسترده در فضای اینترنت منتشر خواهم کرد.